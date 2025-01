OceanX, la plus grande plateforme éolienne flottante au monde est désormais opérationnelle

En Chine, dans le secteur de l’éolien, les fabricants rivalisent d’idées pour fabriquer des installations de plus en plus grandes et performantes, pour exploiter davantage l’énergie des vents marins. Récemment, Mingyang Smart Energy, a mis en service l’Ocean X, la première éolienne à double tête au monde. Ce mastodonte d’une puissance nominale de plus de 16 MW est désormais opérationnel dans le parc éolien offshore Yangjiang Qingzhou IV, à 70 km au large de Guangdong, dans le sud-est de la Chine. Sa particularité ? Il peut alimenter environ 30 000 foyers et est capable de générer de l’électricité pendant les ouragans de catégorie 5. Découverte !

La plus grande plateforme éolienne flottante au monde

L’OceanX se démarque par sa tour en forme de V et ses deux turbines d’une puissance de 8,3 MW chacune. Ce qui lui donne une puissance combinée colossale de 16,6 MW. Elle serait jusqu’ici la plus grande plateforme éolienne flottante au monde avec ses 219 m de haut et 369 m de large. Elle pèse environ 16 500 tonnes, et est conçue pour fonctionner dans des eaux de plus de 35 m de profondeur et déplacer 15 000 tonnes d’eau. Une autre particularité de cette éolienne géante réside dans son système d’amarrage à point unique. Elle utilise un système de câble dynamique-statique avec une conception à double bosse pour améliorer sa stabilité et sa sécurité, mais aussi pour réduire l’impact sur l’environnement marin. L’entreprise chinoise indique qu’elle a opté pour une conception de câble qui élimine les joints et améliore l’efficacité, la résistance à la corrosion et la sécurité du système.

Une éolienne conçue pour alimenter 30 000 foyers

L’OceanX a une capacité de production estimée à 54 000 MWh par an, lui permettant d’alimenter jusqu’à 30 000 foyers. Mingyang Smart Energy affirme que la conception unique des pales contrarotatives améliore la production d’électricité de 4,29 %, par rapport à une seule turbine qui balayerait une zone similaire. Selon eux, les deux turbines de l’éolienne sont synchronisées pour fonctionner à la même fréquence et de manière harmonieuse, afin d’améliorer encore plus la conversion d’énergie. Pour information, l’OceanX fonctionne de manière autonome et démarre avec ses propres systèmes d’alimentation et de contrôle. Une particularité qui lui permet de fonctionner dans des conditions isolées et hors réseau.

Un dispositif capable de résister aux vents violents des typhons et des ouragans

L’éolienne à deux têtes géante de Mingyang Smart Energy serait capable de fonctionner en cas d’ouragan de catégorie 5, avec des vents allant jusqu’à 260 km/h. D’après la société chinoise, elle peut résister aux vents violents des typhons et des ouragans, son intensité de turbulence étant évaluée à 0,135. Ce qui est relativement élevé, dans la mesure où celle de la majorité des parcs éoliens offshore existants est bien inférieure. En outre, la plateforme peut continuer à produire de l’électricité, tout en chevauchant des vagues pouvant atteindre 30 m de haut.

Mingyang Smart Energy souligne que l’OceanX est la première éolienne à utiliser du « béton ultra-haute performance » avec une résistance de 115 MPa. À noter que l’entreprise chinoise a déjà construit et testé avec succès un prototype à l’échelle 1:10 de l’OceanX en 2020. Plus d’informations sur le site myse.com. Que pensez-vous de ces éoliennes géantes à double turbines ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .