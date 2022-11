Energie marémotrice : un octogénaire invente un générateur d’électricité qui pourrait « changer la face du monde »

Le réchauffement climatique est un phénomène auquel nous ne pouvons plus nous échapper. Avec la hausse des températures terrestres, il est devenu urgent de se tourner vers des ressources énergétiques qui n’émettent pas de gaz à effet de serre. Les concepts sont multiples et force est de constater que les experts ne cessent d’améliorer les solutions existantes afin de les rendre encore plus efficaces. Pas plus tard qu’hier, nous vous avons rapporté l’invention d’un concentrateur de lumière capable de booster le rendement des panneaux solaires. Avec leur éolienne Mistral, les Français Jean-Patrick Barboza et Yannick Müller veulent permettre aux personnes de profiter de l’énergie du vent, et ce, de manière efficace et stable.

Un rêve d’enfant

Maintenant, c’est un octogénaire britannique du nom de Ray Laws qui fait parler de lui à travers son projet de générateur marémoteur. Ingénieur de chantier naval en retraite, Laws a trois enfants et trois petits-enfants. Son idée porte sur un système permettant d’exploiter la puissance des marées. « Quand j’étais enfant, je passais des heures sur la plage de Pegwell Bay, près de Ramsgate, à regarder la marée monter et descendre (…) J’ai réalisé qu’il devait y avoir un moyen d’exploiter la puissance de toutes ces tonnes d’eau qui circulent », a-t-il confié au média britannique Kent Online.

Mieux que le solaire et l’éolien

Toujours d’après Laws, l’avantage de l’énergie marémotrice par rapport aux autres sources d’énergie renouvelable est qu’elle est prévisible. « Si le soleil ne se montre pas, les panneaux solaires ne fonctionnent pas. S’il n’y a pas de vent, les éoliennes sont inutiles. Et si la mer est calme et qu’il n’y a pas de vagues, alors les générateurs d’énergie houlomotrice ne fonctionnent pas », a-t-il ajouté. Selon ses explications, quotidiennement, deux fois par jour, les marées montent et descendent. Il s’agit de quelque chose sur lequel notre avenir énergétique pourrait s’appuyer.

Les Seabags pour mieux profiter de l’énergie marémotrice ?

Avec l’aide de Tom Shelley qui est l’administrateur du groupe The Kent Inventors Forum, le système mis au point par l’inventeur britannique repose sur l’utilisation d’un certain nombre de coussins gonflables géants placés au fond de la mer. Suivant la variation de la marée, les sacs aspirent l’eau ou se vident. Dans le premier cas, le contenu est poussé dans un conduit au bout duquel se trouvent une ou plusieurs turbines.

Laws estime que son invention, baptisée Seabags, contribuera à réduire notre dépendance aux énergies fossiles. L’homme est d’ailleurs déterminé à aller de l’avant dans son projet. Pour preuve, il l’a présenté à des experts au sein de l’Université de Greenwich, dans le Grand Londres.