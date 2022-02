Le saviez-vous ? Pourquoi il y a un trou dans le corps et le bouchon des stylos BIC (ce n’est pas une sarbacane) ?

On a déjà absolument tous utilisé un stylo à bille de la marque BIC. Ces stylos qui se déclinent en différents modèles et différents couleurs se vendent par millions chaque jour ! Ce sont en effet, près de 100 millions de stylos à bille Bic Cristal qui sont vendus par an en France, soit plus de 3 par seconde. Les stylos BIC, nous écrivons avec, nous les mâchouillons, nous les utilisions comme lanceur de boulettes de papier… Ils peuvent même servir de paille de dépannage en bouchant le trou qui se trouve sur le corps du stylo ! Et justement, savez-vous pourquoi tous nos stylos sont percés d’un trou ? Mais également pourquoi les bouchons des stylos BIC ne sont pas pleins à l’extrémité ? Il y a apparemment une explication scientifique que l’on vous explique juste après !

Pourquoi les bouchons des BIC ont-ils un trou ?

Quand le Baron Bic a inventé son stylo BIC Cristal en 1950, aucun orifice n’existait sur le bouchon. Mais dans les années 1980, les bouchons des stylos se sont retrouvés percés d’un trou du diamètre du bouchon… Et cette innovation n’a rien à voir avec l’écriture ! Ces trous sont apparus dans les années 80 dans un souci de sécurité: ils permettent en effet de laisser passer l’air en cas d’ingestion du bouchon. Si le bouchon avalé venait à rester coincé dans la gorge ou dans l’appareil respiratoire, le trou permettrait de laisser passer l’air et ainsi d’éviter l’étouffement !

Pourquoi le corps du stylo BIC est percé d’un trou ?

Sur les corps de vos stylos BIC, vous pouvez apercevoir un petit trou placé au centre. L’orifice est discret mais il est bien présent… Si vous avez déjà essayé de souffler dedans, vous vous êtes peut-être rendu compte que cela pouvait faire fuir l’encre du stylo ! C’est normal, puisque ce trou est justement présent pour éviter les fuites d’encre, et permet à l’air de pénétrer dans la recharge qui se vide au fur et à mesure que l’on écrit.

En comblant le vide laissé par l’encre, on évite ainsi les fuites que l’on a tous connues un jour, cette encre grasse qui fait des gros pâtés sur vos cahiers ou sur vos notes importantes ! Si le trou n’existait pas, la pression à l’intérieur du stylo diminuerait petit à petit et l’encre ne pourrait plus s’écouler; en d’autres termes, le trou sur le corps du stylo permet la conservation de la pression atmosphérique à l’intérieur du stylo… Une sacré invention tout de même non ?

Connaissez-vous la différence entre les « Cristal » et les « Orange » ?

Lorsque vous devez acheter des stylos BIC, vous avez le choix entre deux modèles :

Les corps transparents (Cristal) qui se déclinent d’ailleurs en divers modèles colorés ou brillants;

Les corps de couleur orange, qui sont tout de même plus classiques que les précédents.

La différence entre les BIC cristal et les BIC orange réside tout simplement dans l’épaisseur de la mine. Pour les cristal, l’écriture est plus large et souvent plus fluide (pointe de 1.6 mm). Quant au BIC orange, il se réserve plutôt à l’apprentissage, ou pour une écriture fine et précise (pointe de 0.8 mm). Et pour le stylo 4 couleurs et sa fameuse boule, on ne vous réexplique pas, si vous voulez tout savoir, rendez-vous ici !