Matrix Resurrections : Lana Wachowski dévoile la raison “sentimentale” qui l’a poussée à réaliser un nouvel opus

Si les noms de Neo et Trinity vous parlent, il ne vous aura sans doute pas échapper que le dernier Matrix, intitulé Matrix Resurrections vient de sortir. Peut-être êtes-vous même déjà allé le voir en salle ? Le dernier opus de la saga Matrix datait déjà de 2003 avec Matrix Revolutions…

18 ans après, la réalisatrice Lana Wachowski, qui avait déjà réalisé les trois précédents avec sa sœur Lily. Les Wachowski sont connus pour être les réalisatrices de Matrix, mais aussi par le fait qu’elles sont des femmes transgenres: avant leur transformation, en 2012, elles s’appelaient Larry et Andy !

Pourquoi a-t-elle accepté ?

Lors de l’avant-première du film Matrix Resurrections à San Francisco, la réalisatrice est revenue sur la raison de son retour sur le 4ème opus de la série. Elle explique que ce n’était pas prévu, que cela n’a pas été orchestré mais qu’elle avait besoin de gérer son chagrin… Et que l’idée de retrouver ses personnages, qui « connaissaient » ses parents, l’a séduite… Comme un retour aux sources ? Une thérapie peut-être ? En tout cas, un besoin pour Lana Wachowski.

Un scénario différent des autres

C’est peut-être aussi la raison pour laquelle Lana a accepté de revenir sur ce film. Elle raconte que le fait d’avoir mis l’accent sur la comédie l’a inspirée. Avec sa sœur, elles ont, depuis, réalisés d’autres films, mais jamais des oeuvres sur un seule et même ton; elles préfèrent utiliser une palette d’émotion pour s’épanouir dans la réalisation. Elle avoue que ce quatrième opus est comme une autre dimension qu’elle apporte à la matrice… Une dimension jusque-là inconnue du public.

Comme un exutoire pour la réalisatrice ?

Wachowski avoue avoir connu de nombreuses pertes de proches pendant les 18 ans qui séparent les deux derniers films. Mais ce serait le décès de ses deux parents et d’amis proches qui l’auraient convaincue de revenir à la réalisation de Matrix Resurrections. D’ailleurs, le titre n’a probablement pas été choisi par hasard… Que ce soit pour la matrice ou pour la réalisatrice, cela semble être comme une renaissance.

Enfin, elle explique encore qu’à la suite de ces deuils, elle a rencontré de graves troubles du sommeil, et que son cerveau à comme “exploser” cette nouvelle histoire… Elle avait très envie de retrouver Neo et Trinity, qu’elle qualifie comme les plus importants de sa vie… Pour elle, réaliser le peut-être dernier Matrix, c’était comme revenir aux sources, se réconforter par le biais de la réalisation… Apparemment c’est réussi, les premières critiques sont plutôt excellentes !

Matrix était-il un film visionnaire en 1999 ?

Que ce soit au niveau des personnes transgenres ou du réchauffement climatique, avec le recul, on peut considérer que le film était visionnaire. Cette année-là, nous sommes à l’aube d’un grand changement qui inquiète l’Humanité : le passage à l’an 2000 ! Quand, dans Matrix, des machines dotées d’intelligence artificielle combattent des humains, on se dit que c’est de la science-fiction…

Aujourd’hui, on pourrait se demander si l’intelligence artificielle ne risquerait pas de devenir incontrôlable… Dans le film, les humains ne cherchent-ils pas déjà à se libérer de l’emprise de l’Intelligence Artificielle, qui est pourtant loin d’être ce qu’elle est aujourd’hui ? A l’époque le film inquiète, aujourd’hui, il fascine toujours autant… Et si les sœurs Wachowski avaient vu juste ?

