The Matrix Resurrections : la bande annonce de Matrix 4 vient d’être dévoilée !

Avis à tous les fans de la saga Matrix : La bande annonce de The Matrix : Resurrections est enfin là ! Mais plus que les premières images du nouveau volet, cette bande annonce s’accompagne d’une autre excellente nouvelle: le film sortira dans les salles obscures non pas l’année prochaine, mais le 15 décembre 2021 !

Cela fait déjà dix-huit ans que la trilogie culte a pris fin. Fort heureusement, les fans qui se sont entichés de Neo auront de nouveau l’occasion de le revoir dans ce nouveau volet de Matrix. En effet, la réalisatrice Lana Wachowski, co-créatrice de la saga, a décidé de remettre le couvert.

Que nous réservera ce nouvel opus ?

La bande annonce a été dévoilée il y a à peine quelques heures; dès les premières secondes, on peut voir Thomas Anderson, alias Neo, interprété par l’acteur Keanu Reeves, dans un cabinet de psy. Apparemment, il n’a aucun souvenir d’avoir un jour été Neo. Il raconte au spécialiste, interprété par Neil Patrick Harris, qu’il fait des rêves étranges qui se déroulent dans une autre dimension.

En musique de fond, on entend la musique White Rabbit de Jefferson Airplane. Par ailleurs, la bande annonce se poursuit avec une série de scènes qui n’est pas sans rappeler le premier film, notamment le moment où Thomas rencontre Trinity, interprétée par Carrie-Anne Moss, et un personnage qui ressemble à Morpheus, mais qui est cette fois-ci joué par Yahya Abdul-Mateen II.

The Matrix 4 serait une histoire d’amour exaltante

A en croire les informations de BFMTV, Matrix 4 se démarquera des autres volets de la franchise. L’acteur Keanu Reeves semble être de cet avis et a déclaré que ce quatrième film serait une histoire d’amour. Il n’a d’ailleurs pas manqué de souligner les talents de la réalisatrice Lana Wachowski qu’il a qualifié de « fabuleuse ».

Selon lui, « elle a écrit un magnifique scénario qui est une histoire d’amour. C’est très exaltant ». En parlant de Keanu Reeves, l’acteur arbore un look différent dans The Matrix : Resurrections, qui se rapproche plus du look de John Wick. De plus, l’ambiance de ce quatrième volet rappelle également la série Sense8 de Netflix.

Quels acteurs seront de la partie ?

Du côté des personnages, plusieurs nouvelles têtes feront leur entrée. Parmi les acteurs qui intègreront le film, on retrouve Yahya Abdul-Mateen II, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Christina Ricci et Priyanka Chopra. Parmi les acteurs qui ont déjà été vus dans les autres volets de la saga, il y a Jada Pinkett-Smith qui interprètera Niobe, Daniel Bernhardt qui jouera le rôle de l’agent Johnson et Lambert Wilson qui réintègrera son rôle du Mérovingien.

En revanche, il semblerait que Hugo Weaving, qui a interprété le rôle de l’agent Smith, ne soit pas de la partie cette fois-ci à cause de son emploi du temps trop chargé. Pas plus que Laurence Fishburne qui a annoncé qu’il n’avait pas été contacté pour jouer Morpheus.

Par ailleurs, saviez-vous que comme dans Matrix, des scientifiques ont développé une technique pour implémenter des informations dans le cerveau et qu’il existe des personnes croient réellement vivre dans une simulation informatique ?