Pour les fans de la trilogie qu’on ne présente plus, la patience va bientôt payer : le 22 décembre prochain sort le 4 ème volet de Matrix, et pour ceux qui n’ont pas encore vu le teaser, Néo et Trinity nous promettent des scènes spectaculaires.

Pour surfer sur l’évènement attendu par des millions de personnes à travers le monde, Warner Bros à décidé de rendre accessible la Matrice aux fans, grâce à des avatars créés à l’effigie de l’œuvre cinématographique, accessibles via une plateforme de vente de NFT.

Que veut dire NFT ?

Un NFT, pour non fungible token, est une forme de cryptomonnaie utilisée sur certaines plateformes. Elle se différencie des autres monnaies virtuelles, comme le Bitcoin par exemple, par le fait qu’elle ne soit pas interchangeable. Les NFT sont comparables à des œuvres d’art plus qu’à de la monnaie telle que nous la connaissons dans notre quotidien. En effet, on la définit comme suit: “la valeur de cet objet varie en fonction du cours de la cryptomonnaie qu’il représente mais surtout en fonction de sa valeur intrinsèque, de par son originalité ou rareté.”

Aussi, une pièce de 2€ peut être échangée contre n’importe quelle autre pièce de 2€, sans faire varier la valeur de celle-ci; il s’agit la d’un bien fongible, ou bien de genre. On ne peut pas individualiser ce type de monnaie de part ses caractéristiques ou sa rareté (sauf dans le cas de pièces de collection), contrairement au NFT.

Ces jetons cryptographiques acquis sur les sites peuvent être améliorés, collectionnés, et revendus. Dans la vie réelle, on pourrait les comparer aux collections de cartes Pokémon ou DBZ, dont certaines ont atteint des prix de vente inimaginables.

L’univers de Néo accessible en réalité virtuelle

Dans un premier temps, à compter du 30 novembre prochain, 100 000 avatars accessibles à la vente, pour la coquette somme de 50$ l’unité, vont être mis sur le marché par Niftys, plateforme dédiée à la vente de NFT. Vous ne pourrez malheureusement pas enfiler la combinaison cuir de Trinity, puisque vous n’incarnerez pas les personnages principaux de la saga au succès planétaire. En revanche, il vous sera proposé quantités d’avatars, que vous pourrez faire évoluer dés le 16 décembre 2021, date de début de la seconde phase prévue par Warner. En effet, dés ce jour vous sera proposé un choix fatidique, celui qui fait basculer le destin de Néo dans le premier film: la pilule rouge, ou la pilule bleue.

Choisissez la bleue, et votre personnage restera dans la Matrice. Prenez la rouge en revanche, et votre avatar se retrouvera déconnecté, plongé dans un nouveau monde dans lequel il n’aura plus les mêmes caractéristiques physiques, à l’instar des héros du film.

La suite ?

Warner semble confiant quant au succès de cette campagne, puisque la firme pense déjà à la façon de le pérenniser. En effet, pour les propriétaires de NFT à l’effigie du film, des challenges seront proposés non pas sur les jours, mais sur les années à venir !

Pour une saga dont la portée à dépassé le simple domaine cinématographique, puisque sa dimension philosophique n’est plus à démontrer, la situation semble improbable, et à de quoi nous faire quelques nœuds au cerveau : choisirez vous la pilule rouge, pour sortir votre personnage, voué à vivre dans un univers virtuel, de la Matrice ?