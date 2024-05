Je teste le vidéoprojecteur Dangbei Atom Mini 1200 Lumens (certifié Netflix), voici mon avis

Vous êtes fans de séries télévisées, ou bien aimez regarder vos vidéos personnelles les jours de pluie ? Vos séjours au soleil, revus en boucle, vous font oublier la morosité des jours de mauvais temps, mais vous n’avez que votre écran de télévision, pour vous adonner à votre passion. Pourquoi ne choisiriez-vous pas le visionnage sur grand écran ou plutôt sur un mur entier de votre salon ? D’ailleurs, le vidéoprojecteur Dangbei Atom Mini que j’ai pu tester bénéficie actuellement d’une réduction de 15 %. Il est donc vendu au prix de 849,99 €* au lieu de 999 € sur Amazon. C’est peut-être le moment de vous offrir le cinéma dans votre salon ? Voici mon retour d’expérience.

Déballage et design

Le vidéoprojecteur se démarque par ses dimensions très réduites. Il est compact et léger, parfait pour le transporter ou l’installer dans une petite pièce. Le contenu du carton est relativement succinct.

Nous avons à l’intérieur le projecteur, un cordon d’alimentation, une notice et une télécommande intégrant les boutons Netflix, YouTube, Prime Vidéo et la commande vocale.

Quels sont les points forts du vidéoprojecteur Dangbei Atom Mini ?

Avec le vidéoprojecteur Dangbei Atom Mini, c’est une expérience immersive totale qui vous attend. En effet, grâce à son intégration à Google TV, vous pourrez accéder à plus de 700 000 films et émissions de télévision provenant des principaux services de streaming tels que Netflix, YouTube, Prime Vidéo, Hulu, Disney+. Le plus difficile sera probablement de choisir votre divertissement du jour.

Vous pouvez également profiter de fonctionnalités intelligentes telles que les profils individuels via Google TV, permettant à chaque membre de la famille de recevoir des recommandations personnalisées et de gérer leur liste de visionnage personnelle. L’Atom procure une luminosité exceptionnelle de 1200 lumens ISO dans un boîtier et élégant. Imaginez, il est plus léger qu’un ordinateur portable standard, vous allez pouvoir le glisser dans vos bagages pour ne manquer aucun épisode de votre série préférée ! Quant à la qualité des images, elle ne doit pas être une inquiétude, j’y reviendrai un peu plus tard. Mais, sachez qu’avec une résolution 1080 p, il projette des images nettes et détaillées, créant une expérience cinématographique immersive.

Que faut-il savoir de plus avant de céder à la tentation ?

Le vidéoprojecteur Dangbei Atom Mini, ce sont aussi d’autres fonctionnalités qui enrichissent votre immersion. Par exemple, grâce à la technologie ALPD® (Advanced Laser Phosphor Display), l’Atom produit des images lumineuses et claires sans taches ni franges de couleur. Vous pouvez ainsi profiter de vos contenus préférés avec un contraste marqué et des détails riches. De plus, le système de réglage intelligent de l’image utilise des capteurs dTOF (direct time-of-flight) multipoints et des algorithmes d’intelligence artificielle pour des ajustements rapides et précis, éliminant par conséquent la nécessité de réglages manuels. Grâce à cette fonctionnalité particulière, le réglage est d’ailleurs un véritable jeu d’enfant.

En réalité, vous n’avez rien à faire, juste à le brancher et à profiter de votre expérience ! Ajoutons à ce tableau, des haut-parleurs intégrés de 5W avec Dolby Audio qui procurent un son de bonne qualité globalement. Côté connectivité, le Bluetooth 2.0 vous autorise une utilisation comme haut-parleurs avec cinq modes audios différents : films, jeux, musique, etc. Ne bougez pas de votre canapé, mais pilotez-le avec une télécommande intuitive, avec laquelle vous pourrez mettre au point automatiquement votre visionnage. De plus, cette dernière dispose d’un bouton Google Assistant dédié pour le contrôle vocal, et un accès facile à YouTube, Netflix et Prime Vidéo.

Avec les fonctions Chromecast intégrées et Airscreen mirroring, vous pouvez facilement partager et diffuser du contenu sans fil depuis vos appareils compatibles. Enfin, avec une durée de vie impressionnante de 30 000 heures et une connectivité polyvalente avec des ports USB 2.0, HDMI et une prise audio de 3,5 mm, l’Atom est conçu pour offrir des décennies de visionnage sans souci.

Petit focus sur le rendu d’image…

Pour un vidéoprojecteur, le rendu d’image est évidemment un point essentiel. C’est pourquoi je souhaite m’arrêter sur les différentes fonctionnalités possibles au niveau de ce poste clé ! Par exemple, il est possible d’ajuster la taille de l’image de 40″ à 180″, avec une recommandation idéale de 60 à 100″ pour une expérience immersive optimale. La mise au point automatique, alimentée par la technologie dToF (direct time-of-flight) et une caméra intégrée, garantit des images nettes et claires en quelques secondes.

De plus, l’Atom dispose d’un réglage automatique de la distorsion trapézoïdale jusqu’à +30°, pour une qualité d’image parfaitement rectangulaire même si le vidéoprojecteur n’est pas parfaitement aligné sur l’écran. Enfin, la fonction d’évitement intelligent des obstacles permet à l’Atom de détecter et de contourner les obstacles qui pourraient interférer avec la projection. Une fonctionnalité intelligente qui permet de suivre son film ou sa série, sans aucune perturbation possible.

Conclusion

Le vidéoprojecteur Dangbei Atom Mini est compact et léger, et donc facile à transporter ou pour regarder un film dans une petite ou moyenne pièce. L’image et le son sont de bonnes qualités, malgré ses dimensions très réduites. La réactivité de l’interface est correcte, mais pas folle. On regrettera cependant l’absence d’USB 3.0 et de zoom plus performant. La taille de l’image dépendra principalement de son recul par rapport à l’écran. Le Dangbei Atom Mini est vendu au prix de 849,99 €* au lieu de 999 € sur Amazon, un très bon rapport qualité prix.

Les plus

Petit et léger

Une qualité d’image très correcte

Une qualité audio bonne

Auto-calibration

Détection des obstacles

Compatible Netflix

Économe en énergie

Les moins

USB 2.0 (pas d’USB 3.0)

Pas de zoom mécanique

Pas de connectique USB-C

Toutes les caractéristiques techniques du vidéoprojecteur Dangbei Atom Mini

Technologie d’affichage : DLP

Luminosité (ISO Lumens) : 1200

Puce d’affichage : 0,33″ DMD

Source de lumière : Laser (technologie laser ALPD®)

Durée de vie de la source lumineuse : 30 000 heures

Résolution : 1080P FHD (1920×1080)

Formats pris en charge : HDR 10, HLG

3D : oui

Protection des yeux : oui

Rapport de projection : 1,2 : 1

Taille de l’image : 40″-180″ (recommandé 60-100″)

Mise au point automatique : oui, mise au point automatique dToF + caméra

Réglage automatique de la distorsion trapézoïdale : oui, +30°

Ajustement intelligent de l’écran : oui

Évitement intelligent des obstacles : oui

Méthode de projection : automatique, avant, arrière, avant.

Plafond, plafond arrière, montage mural

Décalage de projection : 100 %

Zoom : 100 % – 50 %

Haut-parleur : 2 × 5W

Dolby numérique : oui

Dolby Digital Plus : oui

Entrée : USB 2.0 × 2

Entrée HDMI (ARC) x1

DC-INx1

Sortie : audio 3,5 mm x1

Wi-Fi double bande 2,4/5 GHz, 802.11a/b/g/n/ac

Bluetooth : Bluetooth 5.1/BLE

Température de fonctionnement : 5 °C-35 °C

Consommation électrique : 80 W

Bruit : mode standard <24 dB à 25 °C

Distance : 1 m

RAM : 2 Go DDR3

Stockage : 32 Go eMMC5.1

Système d’exploitation : Google TV

Contenu : Netflix, YouTube, Prime Vidéo, Hulu, Disney+…

Dimensions / Poids : 19,5×19,8×4,8 cm/1,3 kg

Le contenu du colis

Vidéoprojecteur Atom Mini

Prise d’alimentation : 120 W (19 V/6,32 A)

Cordon secteur

Télécommande Bluetooth

Manuel d’utilisation

Chiffon d’essuyage

À propos de la marque Dangbei

Dangbei est une marque chinoise spécialisée dans les produits électroniques grand public, principalement dans le domaine du divertissement à domicile. Fondée en 2018, la société s’est rapidement imposée sur le marché avec ses produits innovants et de haute qualité. Comme j’ai pu le constater, elle ne faillit pas à sa réputation dans le domaine des projecteurs intelligents haut de gamme. Ces projecteurs procurent une expérience cinématographique immersive avec des résolutions allant jusqu’à 4K, des couleurs vives et des fonctionnalités avancées telles que la correction automatique de la distorsion trapézoïdale et la compatibilité avec les services de streaming populaires. L’Atom Mini vient conforter l’idée que j’avais de cette marque, qui propose des produits compétitifs, qui restent financièrement très accessibles. On vous rappelle l’offre promotionnelle peut-être, car ce serait dommage de passer à côté !

*Le prix a été relevé le 22 avril 2024, nous ne sommes pas responsables des modifications qui pourraient s’appliquer, par le site vendeur.

