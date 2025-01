J’ai testé le « très surprenant » vidéoprojecteur Anker Nebula Cosmos 4K SE

Cela ne vous aura pas échappé, j’aime beaucoup tester des produits différents, afin de vous aider dans vos choix. Les appareils technologiques sont mes préférés, toujours étonné des innovations dans ce domaine pointu. Alors, quand la marque Nebula (Anker) m’a proposé de tester un vidéoprojecteur intelligent, le Nebula Cosmos 4K SE, vendu 1 499,99 €* sur Amazon, je ne me suis pas fait prier, et j’ai accepté. Lorsque je dispose d’un peu de temps, j’aime me poser devant une série, ou me détendre avec un jeu vidéo. Les promesses de ce vidéoprojecteur sont nombreuses et il affiche une technologie innovante, la HybridBeam (Laser + LED), le Dolby Vision, et une luminosité impressionnante de 1 800 ANSI lumens. Avec un tel arsenal technologique et la promesse de transformer n’importe quel mur en un écran géant de 200 pouces, le Cosmos 4K SE peut attirer les amateurs de cinéma maison comme moi.

Mes premières impressions au déballage

En ouvrant la boîte du Nebula Cosmos 4K SE, j’ai immédiatement été frappé par son design. L’appareil affiche une élégance moderne avec sa forme cubique et sa finition « gris métallisé », tout en dégageant une robustesse rassurante. On est très loin des premiers vidéoprojecteurs, plats et lourds, qu’il fallait poser sur une étagère en hauteur. Lui, se faufile partout et peut même être suspendu au plafond, pour une projection haute. Le projecteur est doté d’une poignée encastrée, un détail qui ne passe pas inaperçu et qui ajoute une vraie valeur pratique.

Sa lentille centrale est mise en avant par un contour lumineux subtil, et quelques notes de rouge qui viennent trancher le gris métallisé de la « caisse ». En regardant à travers les grilles latérales, on entrevoit un système de ventilation bien pensé, promettant un fonctionnement silencieux. De prime abord, le Cosmos 4K SE paraît de bonne facture, je vais maintenant explorer ce qu’il a dans le ventre.

Les principales caractéristiques techniques à retenir

Comme je vous l’ai dit, j’apprécie les appareils de petite taille, je déteste les produits encombrants et souvent tape-à-l’œil ! De ce côté-ci, et avec ses dimensions (26,3 × 16,5 × 26,5 cm) et son poids de 4,5 kg, il répond à mes attentes. Grâce à sa portabilité, il me paraît idéal pour passer d’une soirée cinéma dans le salon à une projection improvisée dans une chambre. Pour l’installation, tout est pensé pour la simplicité : une configuration intuitive via l’application Google Home permet d’être opérationnel en quelques minutes. D’ailleurs, je n’ai pas grand-chose à ajouter côté installation, car tout se fait depuis l’application !

Il est évidemment fourni avec une télécommande, c’est mieux, effectivement très peu de boutons de commandes sur l’appareil lui-même. Je noterai le rétroéclairage des touches Netflix, YouTube et Prime Vidéo, pour un accès immédiat à ces trois plateformes de streaming. Et, en réalité, c’est hyper pratique. Sans Google Home, le vidéoprojecteur peut être piloté via l’application dédiée Nebula Connect, mais elle est nettement moins intuitive, bien que très réactive.

Avant de lancer une série sur Netflix, j’ai testé le niveau sonore du vidéoprojecteur : de 35 à 37 dB à un mètre ! Bref, une fois la série lancée, le bruit du projecteur est absolument inaudible.

Une soirée film parfaite : l’expérience Dolby Vision

Pour un premier test, j’ai opté pour un classique du genre : une soirée Netflix en famille. Avec Google TV préintégré et Netflix préinstallé, pas besoin de batailler avec des solutions de contournement comme sur d’autres projecteurs. J’ai choisi de diffuser la série Marco Polo en 4K Dolby Vision. Cette série classée historique fantasy est bourrée d’effets spéciaux et d’images impressionnantes, le combo idéal pour tester le Nebula Connect en conditions réelles. Et, la surprise n’a pas tardé, dès les premières minutes, j’ai été frappé par la qualité d’image.

Les couleurs étaient vives, les noirs profonds, et chaque détail était précis. Avec une luminosité de 1 800 ANSI lumens, l’image restait nette et immersive, même en laissant quelques lumières tamisées dans la pièce. Certes, pour profiter pleinement du potentiel du Cosmos 4K SE, une ambiance semi-obscure reste idéale, mais il s’en sort également bien en plein jour avec une taille d’image raisonnable (85 pouces environ). La taille maximale annoncée de 200 pouces est impossible de jour, et uniquement réservée aux sessions en soirée, dans une très grande pièce.

Sur une séance cinéma plein air en revanche, c’est top, j’y reviendrai plus tard. Côté son, les deux haut-parleurs de 15 watts chacun m’ont étonné par leur puissance. Avec un volume réglé à seulement 35 %, les dialogues étaient clairs et les scènes d’action immersives. Je n’ai pas ressenti le besoin d’utiliser une barre de son, bien que cette option soit possible via Bluetooth ou HDMI eARC pour une expérience encore plus poussée.

L’expérience gaming : l’immersion totale !

En bon amateur de jeux vidéo, j’ai voulu pousser le test en connectant ma console via l’un des ports HDMI du Cosmos 4K SE. En choisissant le mode « Jeu » parmi les préréglages (Film, Sport, Couleurs vives, etc.), j’ai été ravi de constater un temps de réponse très correct et des couleurs réalistes. J’ai testé plusieurs jeux de simulation sur un écran de 120 pouces. Les décors détaillés de certains et les courses automobiles endiablées d’autres jeux étaient incroyablement immersifs. Pour un gamer comme moi, pouvoir projeter une image de cette qualité sans sacrifier la fluidité, c’est un vrai atout. Et pourtant, je ne suis pas un fan absolu des jeux vidéo au vidéoprojecteur, car la qualité d’image est rarement au rendez-vous. Sur le Cosmos 4K SE, elle l’est et c’est une excellente nouvelle pour moi.

Projection en plein air : un cinéma sous les étoiles

avec des amis (courageux), nous avons décidé d’organiser une soirée cinéma en plein air en plein hiver. Une fonctionnalité, qui, à priori, n’est pas prévue par la marque puisque le Cosmos 4K SE ne dispose pas de batterie intégrée, une rallonge et une multiprise ont fait l’affaire. Nous avons projeté Pirates des Caraïbes sur une toile blanche, tendue entre deux arbres. La luminosité de 1 800 lumens a permis d’obtenir une image satisfaisante dès la tombée de la nuit, et l’autofocus ainsi que la correction de trapèze ont assuré un cadrage impeccable en un rien de temps.

Ah Jack Sparrow, il est flippant quand même quand il apparaît entre deux arbres, j’avais l’habitude de le voir sur l’eau, moi ! Trêve de plaisanterie, la qualité sonore était, elle aussi, au rendez-vous et suffisante mon petit groupe d’amis. Pour un groupe de plus de dix personnes et à moins d’être totalement silencieux, je doute que le son soit parfait. En même temps, me direz-vous, il n’est pas prévu pour une utilisation en extérieur. Et, d’ailleurs, pour une immersion totale en extérieur, je recommanderais d’ajouter une enceinte Bluetooth ou une barre de son connectée.

Conclusion

Pour conclure ce test, je dirais que le Nebula Cosmos 4K SE n’est pas simplement un vidéoprojecteur : c’est une invitation à transformer votre salon en salle de cinéma. Que ce soit pour une soirée Netflix, une partie de jeux vidéo, ou une projection en plein air, il répond présent avec brio. Certes, il n’est pas parfait, mais ses qualités surpassent largement ses quelques limites. Si vous cherchez un projecteur polyvalent, performant et facile à utiliser, le Cosmos 4K SE est une option solide. Pour ma part, il a trouvé une place permanente dans mon foyer.

Points forts :

Une qualité d’image exceptionnelle en 4K Dolby Vision, à condition de réduire la lumière ambiante.

Une installation rapide et intuitive grâce à des fonctions comme l’autofocus et la correction de trapèze.

La présence de Google TV et Netflix en natif, une rareté sur les vidéoprojecteurs.

Une portabilité agréable grâce à la poignée intégrée.

Une télécommande rétroéclairée

Très silencieux

Limites :

Pas de batterie ni de protection contre l’eau ou la poussière, ce qui limite l’utilisation extérieure.

Une luminosité optimale en condition de semi-obscurité seulement.

Le prix de 1 499,99 €* semble élevé, néanmoins, il se justifie par ses performances.

Une application dédiée peu utile

*Le prix a été relevé le 21 janvier 2025. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ce dernier par le site vendeur.

