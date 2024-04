JMGO N1 Ultra : test et prise en mains d’un vidéoprojecteur au design très fonctionnel

Que faites-vous de votre temps libre ? Vous lisez, vous sortez avec vos amis, ou vous êtes plutôt du genre cinéma à la maison devant une série ou un bon film ? Si la dernière suggestion correspond à votre passe-temps favori et que vous en avez assez de votre petit écran, j’ai peut-être un bon plan à vous proposer : le cinéma dans votre salon ! En effet, j’ai pu tester l’un des derniers modèles proposés par la marque JMGO, le projecteur DLP Laser Tricolore N1 Ultra 4K. En promotion actuellement, il est vendu au prix de 1 699 € au lieu de 1 949 € (en ajoutant le code promo IiWZS5LS), voici mon retour d’expérience.

Déballage et design

Le vidéoprojecteur JMGO N1 Ultra 4K est livré dans une petite boite en plastique moulé EPP. Cette dernière est à conserver, car elle s’ouvre comme une petite valise et servira pour le transporter ou le ranger bien à l’abris quand vous ne vous en servez pas. C’est original et plutôt bien pensé.

Le contenu de la boite est plutôt succin. Je retrouve à l’intérieur le fameux vidéoprojecteur, une alimentation et son cordon, une notice d’utilisation, une télécommande (fournie sans pile), c’est très étonnant quand on voit le prix de l’appareil.

Le design de ce vidéoprojecteur est assez atypique. Ce dernier est intégré dans son propre support rotatif à 360° grâce à une rotule positionnée sous le pied, mais également en hauteur avec les deux roulements intégrés dans les bras. Cela permet d’ajuster au plus juste la position de l’appareil.

Installation et prise en main

L’installation de l’appareil ne prend que quelques minutes. On le branche, on l’allume et on se laisse guider pour le paramétrage. Il est possible de l’appairer avec son compte Google pour implémenter ses comptes et identifiants Wifi, Disney+, Netflix, etc. Justement, en parlant de Netflix, l’appareil, comme de nombreux autres, n’est pas compatible avec la plateforme de Streaming. Vous devrez « tricher » en installant une application tierce, ou installer un dongle (Amazon, Chromecast, etc.) supplémentaire sur un port HDMI.

Le paramétrage de l’image et des couleur sont totalement automatisés. Cependant, il est possible de « jouer » avec les réglages pour les plus exigeants mais j’ai laissé les paramètres par défaut.

Que faut-il retenir du projecteur N1 Ultra 4K de JMGO ?

Avant d’entrer dans les détails, je vais m’attarder sur les points forts de ce projecteur, points sur lesquels je reviendrai dans la suite de ma présentation. Le premier point qui a attisé ma curiosité est la technologie « laser tricolore » proposé par ce projecteur. Et, j’ai pu constater que cette technologie procure une qualité d’image quasiment irréprochable. La reproduction des couleurs est également très réaliste, et ceci est rendu possible grâce aux 2 200 lumens CVIA (4 000 ANSI) qui procure une qualité d’image supérieure.

Bien entendu, et c’est désormais le minimum, il prend en charge la qualité 4 HD, ainsi que la possibilité de visionner un film en 3D (que je n’ai pas testé). Côté flexibilité, le réglage qu’il propose permet une projection sur n’importe quel mur. Enfin, au niveau de la qualité sonore, le Dynaudio 45 Hz, procure un rendu parfait et une expérience cinématographique en totale immersion.

Focus sur l’image

Les images sont évidemment primordiales dans ce type de produit. Le projecteur JMGO N1 Ultra 4K se dote d’une technologie appelée MALC a été brevetée et équipe exclusivement les projecteurs JMGO. Elle permet d’améliorer la qualité des images et la précision des couleurs, car chaque faisceau est dédié à une couleur spécifique. Grâce à cette technologie innovante, les couleurs sont plus réalistes, plus précises et plus réalistes. De plus, couplé avec une luminosité de 2 200 CVIA Lumens (4 000 AINSI), il renvoie une luminosité uniforme à plus de 95 %.

L’expérience est complètement immersive, et les images d’un rendu exceptionnel. Toujours concernant les images, j’ai pu découvrir un affichage en 150 pouces, et une qualité 4K UHD, qui ravira même les plus exigeants. De plus, il propose une large gamme de couleurs, 1,07 milliard. On comprend alors que la qualité de l’image est au rendez-vous à chaque projection. Enfin, il embarque un rapport de contraste élevé de 1 600:1, pour une clarté et une capture des détails assez impressionnantes. Enfin, l’image est aussi possible en 3D pour regarder un Blu-ray, ou un film projeté en 3D.

Focus sur le son

Le son et l’image vont de pair pour un projecteur, et les deux doivent procurer une qualité irréprochable, pour que l’expérience de l’utilisateur soit optimale. Pour le son, le projecteur JMGO N1 Ultra 4K s’équipe de la technologie de l’entreprise Dynaudio, une technologie développée en collaboration avec JMGO pour que l’immersion soit totale, et que le rapport son/image, soit de qualité exceptionnelle. Cette technologie prend notamment en charge le Dolby Audio et le DTS-HD afin de vous immerger dans une expérience « haute-fidélité ». Normalement, les basses fréquences de 45 Hz qu’il embarque devrait vous empêcher de vous endormir pendant le visionnage de votre série ! Enfin, il se dote des technologies HDMI 2.1, Wi-Fi 6 et MEMC ultra-rapides, qui lui garantissent une très faible latence, et une fluidité exceptionnelle. Compatible avec Android TV 11, vous pourrez aussi choisir vos divertissements directement depuis cette plateforme.

Focus sur les réglages

Le projecteur N1 Ultra représente le summum de la commodité et de la flexibilité, et vous propose une solution intuitive pour ajuster votre angle de vision à votre guise. Pour ce faire, il se dote d’un support de cardan intégré, en vous permettant, spécialement, de réaliser des inclinaisons verticales allant jusqu’à 135 degrés et des rotations horizontales complètes de 360 degrés, le tout avec une seule main. Cette conception ingénieuse vous permet de projeter facilement vos contenus sur les murs, les plafonds ou même les sols, sans nécessiter de support supplémentaire. Avec le projecteur JMGO N1 4K Ultra, vous en aurez terminé avec les problèmes liés à la nécessité de déplacer le projecteur pour ajuster l’angle.

Un projecteur JMGO « plug and play »

Je vous ai présenté, les points qui me semblent essentiels pour un projecteur : l’image, le son et le réglage. Néanmoins, ce projecteur revêt d’autres caractéristiques, qu’il me paraît important de vous communiquer. C’est, par exemple, le cas, pour ses fonctionnalités d’étalonnage automatique et adaptatif avancées. En termes plus simples, le projecteur dispose d’une puissance de calcul élevée et d’une micropuce améliorée qui contribuent à l’extrême précision de l’image, même projetée en grande dimension. De plus, grâce à la fonctionnalité « Smart Screen Alignment », le projecteur identifie automatiquement l’écran de projection pour ajuster parfaitement l’affichage à chaque bord.

Une autre fonctionnalité qui me paraît intéressante est le fait qu’il intègre une technologie de Réduction Dynamique des Speckles Laser, éliminant jusqu’à 96 % de la lumière diffusée. Cette fonctionnalité autorise une expérience visuelle plus confortable, tout en évitant l’émission de lumière bleue nocive pour protéger vos yeux de la fatigue oculaire. Enfin, je terminerai par le fait qu’il soit livré avec un étui de rangement bien pratique, étanche et écologique grâce au matériau (EPP) choisi pour le concevoir. Envie de regarder un bon film, à l’extérieur, sur le mur de votre maison ? Oui, cela est aussi possible, grâce à sa légèreté et au sac de transport qui le protègera en toutes circonstances.

Conclusion

Est-ce que le vidéoprojecteur JMGO N1 Ultra 4K est un bon produit ? J’ai envie de vous répondre un gros oui. La qualité de l’image est excellente, idem pour le son. Son design permettant d’ajuster l’angle de vision est très innovant. Le vidéoprojecteur est également très silencieux, quasiment inaudible et c’est très agréable (30,7 dB). La petite valise est par ailleurs très commode pour le stocker ou le transporter. Quant au prix, il est actuellement en promotion sur le site GEEKMAXI (la boutique qui nous a fourni le matériel). Le projecteur JMGO N1 Ultra 4K bénéficie d’une réduction de 50 € et est vendu au prix de 1 699 € au lieu de 1 949 € en ajoutant le code promo IiWZS5LS. L’appareil bénéficie d’une garantie de deux ans, et comme la plupart des produits vendus sur GEEKMAXI, il est expédié depuis un entrepôt situé en Europe, réduisant les délais de livraison (et les frais de douane). De plus, l’expédition est réalisée sous 24 heures, pour toute commande passée entre le lundi et le vendredi inclus.

Les plus

Une qualité d’image proche de la perfection

Un son très correct

Un design vraiment fonctionnel

Prêt à l’emploi (Plug and Play)

Extrêmement silencieux (pratiquement inaudible)

Une petite valise de transport

Les moins

Absence de zoom mécanique

Non certifié Netflix (mais contournable)

Un prix légèrement au-dessus de la moyenne

Toutes les caractéristiques techniques

Marque : JMGO

Modèle : N1 Ultra

Type : projecteur laser tricolore

Couleur : noir

Luminosité : 2200 lumens CVIA (4000ANIS)

Résolution : 4K UHD

Taille de l’image : 150 “

Technologie d’affichage : DLP

Puce d’affichage : TI 0,47” DMD

Source de lumière : Lampe laser triple couleur

Durée de vie : 30 000 heures

Rapport de contraste : 1600 :1

Gamme de couleurs : 110 % BT.2020

Précision des couleurs : ΔE <1 HDR : HDR 10

Taux de réduction des taches laser : >96 %

Uniformité de la luminosité : >95 %

Profondeur de couleur 10 bits (1,07 milliard de couleurs)

Zoom : Zoom numérique

Prise en charge 3D : Local Sources 3D uniquement, y compris Blu-ray 3D MEMC

