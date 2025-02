Je teste le vidéoprojecteur triple laser JMGO N1S Infinity 4K (spoiler : c’est une pépite)

Vous l’ignorez peut-être, mais je suis un grand fan de cinéma, et c’était un lieu que je fréquentais beaucoup lorsque je vivais dans l’une des plus grandes villes de France, Lyon… Mais, depuis que je me suis expatrié à la campagne, le cinéma, lui, est resté en ville, et je ne m’y rends quasiment plus. Alors quand JMGO m’a proposé de tester son vidéoprojecteur très haut-de-gamme, le JMGO N1S Infinity 4K Tri-Laser Projector, comment vouliez-vous que je refuse ? Le cinéma à la maison, mais quelle belle idée ! Bon, je dois quand même vous prévenir, ce vidéoprojecteur est un produit luxueux et hyper performant, et son prix est de 1 899 €*. Et, soyons honnêtes, pour ce prix, on espère une véritable révolution dans notre façon de regarder des films. Je l’ai donc poussé dans ses retranchements, et voici mon retour d’expérience.

Mes premières impressions au déballage

Dès l’ouverture du carton (vidéo en fin d’article), l’impression est plutôt bonne. Le JMGO N1S Infinity arbore un design moderne avec une finition noire élégante. Il ressemble beaucoup au JMGO N1 Ultra (testé ici) et paraît robuste, avec un poids de 6,36 kg qui lui confère une certaine stabilité. Le pied à cardan attire immédiatement l’attention : il promet une liberté de mouvement exceptionnelle, et j’ai hâte de tester ça. En manipulant l’appareil, on sent que les matériaux sont de qualité. Ce n’est pas un jouet en plastique qui va se casser après trois utilisations. Le toucher est agréable, et les finitions soignées laissent espérer un produit premium. La télécommande est sobre, mais bien conçue, proposant un accès direct aux principales fonctions. Un bon point, car qui dit home-cinéma dit souvent de nombreux accessoires que l’on ne sait pas toujours où ranger !

L’installation du JMGO N1S Infinity 4K

Je me souviens des modèles anciens : câbles trop courts, et généralement très nombreux… Prises à ajouter, et donc achat supplémentaire pour le brancher, etc. Là, ce n’est pas le cas, mais placer un vidéoprojecteur peut être une galère. Concrètement, j’irai même jusqu’à dire qu’avec ce modèle, c’est un jeu d’enfant ! En effet, grâce à son pied à cardan, il s’ajuste à 360° horizontalement et 135° verticalement. Peu importe l’angle de projection, l’image s’ajuste automatiquement. Un vrai régal ! Le branchement est aussi simple : alimentation, connexion Bluetooth et hop, c’est parti !

Une image 4K à couper le souffle

Le JMGO N1S Infinity promet une résolution 4K UHD et il ne déçoit pas. Avec une luminosité de 2600 ANSI lumens, les images restent claires même dans une pièce bien éclairée. Les couleurs sont riches, précises, grâce à la technologie laser tricolore MALC™ 2.0. J’ai testé quelques films en HDR10 et le résultat est impressionnant : noirs profonds, contrastes saisissants, et une fluidité exemplaire. J’ai notamment lancé « SOS Fantômes », un véritable festival de couleurs et de contrastes. Les explosions jaillissent de l’écran, les détails sur les véhicules sont saisissants. Autre essai avec « Le Roi Lion » version 2019 : les détails du pelage des animaux sont d’une précision incroyable.

Autofocus et correction automatique du trapèze

Fini les longues minutes passées à ajuster manuellement l’image pour obtenir un affichage net et droit. Le JMGO N1S Infinity s’occupe de tout, et avec une précision impressionnante. Dès que je le déplace, l’autofocus se met en action, ajustant instantanément la netteté sans nécessiter la moindre intervention. Que je le pose sur une table basse, que je l’incline légèrement ou que je l’installe en hauteur sur une étagère, l’image s’adapte parfaitement !

La correction automatique du trapèze, quant à elle, permet d’obtenir une projection rectangulaire même si l’appareil est placé sur le côté. J’ai testé différents scénarios : un positionnement en angle, une projection sur un mur légèrement texturé et même une installation bancale sur un support improvisé. Résultat ? Une image toujours nette, droite et bien proportionnée.

Un son et des images dignes d’une salle de cinéma

Si beaucoup de vidéoprojecteurs pêchent par un son trop faible ou métallique, le JMGO N1S Infinity relève le défi avec brio. Ses deux haut-parleurs de 10W, optimisés par Dynaudio, délivrent un son puissant, riche et enveloppant. Les basses sont profondes sans être envahissantes, les médiums équilibrés et les aigus cristallins. J’ai comparé avec plusieurs sources : films d’action, concerts, documentaires, et même des podcasts. À chaque fois, l’expérience sonore s’est révélée immersive, sans nécessiter d’enceinte externe.

Côté image, la luminosité est au rendez-vous, rendant les couleurs éclatantes même dans une pièce moyennement éclairée. J’ai testé différentes surfaces : un mur blanc classique, un écran de projection dédié, et même une toile improvisée en extérieur. Un autre point fort ? Son support intégré évite l’achat d’un trépied supplémentaire, ce qui facilite son installation et permet de le placer où bon vous semble sans vous soucier de la stabilité.

Google TV intégré : un catalogue de contenus illimité

Qui dit projecteur moderne dit aussi plateforme intelligente, et JMGO ne fait pas exception avec son intégration native de Google TV. Plus besoin de brancher un boîtier externe ou de jongler avec des câbles HDMI : tout est accessible directement depuis l’interface du projecteur. Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube… toutes les grandes plateformes de streaming sont disponibles et fonctionnent avec une fluidité exemplaire. L’interface est intuitive, bien pensée, et permet une navigation rapide entre les applications.

Autre avantage : la télécommande est ergonomique et intègre des raccourcis pour accéder directement aux services les plus utilisés. Pour les amateurs de commandes vocales, Google Assistant est également de la partie, facilitant encore plus la recherche de contenus. Il est également possible de le piloter avec l’application dédiée JMGO disponible sur iOS et Android, mais cela n’apporte pas réellement de valeur ajoutée.

Mode 3D : une immersion totale

Le JMGO N1S Infinity ne se contente pas d’offrir une excellente image en 2D, il pousse aussi l’expérience plus loin avec sa compatibilité 3D. Que ce soit via des fichiers locaux ou des sources externes comme un lecteur Blu-ray 3D, le rendu est saisissant. J’ai testé un film d’animation en 3D et l’effet de profondeur est bluffant : les éléments semblent littéralement sortir de l’écran ! Bien sûr, pour en profiter pleinement, il faut s’équiper de lunettes 3D compatibles, mais une fois en place, l’immersion est totale. Contrairement à certains projecteurs où la 3D apparaît sombre ou peu contrastée, ici, l’image conserve sa luminosité et ses couleurs vibrantes.

Mon verdict après plusieurs semaines d’utilisation

Après plusieurs jours d’utilisation, je peux dire sans hésiter que le JMGO N1S Infinity 4K est une réussite. Son image est splendide, son installation est simple, et le son surprend par sa qualité. L’ajout de Google TV et du mode 3D en font un appareil ultra-complet. Certes, le prix de 1 899 €* est élevé, mais l’expérience offerte justifie cet investissement pour les passionnés de home cinéma.

Les plus

Une qualité d’image exceptionnelle

Une qualité audio correcte

Autonome et Plug and Pay

Très silencieux

Les moins

Une application peu utile

Liste des caractéristiques techniques

Luminosité : 2600 ANSI Lumens

Résolution : 4K UHD (3 840 x 2160)

Taux de contraste : 1600:1

Technologie : DLP, laser tricolore MALC™ 2.0

Gamme de couleurs : 110 % BT.2020

Support HDR : HDR10

Zoom : Digital Zoom

Projection : Frontale, arrière, plafond

Correction de l’image : Autofocus, correction du trapèze

Son : 2 × 10 W Dynaudio

OS : Google TV

Connectivité : Bluetooth, Wi-Fi

Le contenu du colis

Voici ce que vous trouverez dans la boîte :

Le projecteur JMGO N1S Infinity

Un guide de démarrage rapide

Un adaptateur secteur

Un câble d’alimentation

Une clé Allen

Une télécommande avec piles

