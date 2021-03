Un tatouage réalisé à distance à l’aide d’un robot connecté en 5g

Parfois les publicitaires semblent prêts à tout pour réaliser un « coup marketing » ! C’est probablement le cas de la société de télécommunication T-Mobile Netherlands ! Pour promouvoir l’arrivée de la 5G sur leurs réseaux, ils ont eu besoin d’une actrice, Stijn Fransen, d’encres de tatouages, d’aiguilles et d’un robot !

Mais ce n’était pas un robot comme les autres ! En effet le robot dirigé par Wes Thomas tatouer émérite, avait pour objectif de tatouer le bras de l’actrice à distance. Le robot ainsi piloté par la 5G a pu tatouer le bras de Fransen, diriger par la main de Thomas mais loin de ce bras finalement !

Nous ne connaissons pas le coût financier de cette campagne publicitaire… Mais il a quand même fallu construire un robot spécifique ! Réalisé par Noel Drew, un technologue anglais, il a demandé plusieurs semaines de réalisation. Mais également de nombreux tests pour parfaire le mécanisme et la réponse du robot… Les gestes du robot reproduisent à l’identique ceux du tatoueur situé plus loin.

Un robot construit à partir de zéro

« Chaque élément de la construction a été étudié et acheté spécifiquement ou conçu, développé et fabriqué en interne depuis à partir de zéro ! », explique l’artiste à PCMag. Puis est venu la phase des tests « grandeur nature » ! Mais rassurez-vous aucun humain n’a été blessé par ces essais ! Seules quelques courges et courgettes n’ont pas survécu aux tests de tatouages à distance.

L’actrice a donc confié son bras à Wes Thomas, mais surtout à ce robot… Les concepteurs expliquent que le robot comporte de nombreuses sécurités qui permettent notamment aux aiguilles de ne pas trop s’enfoncer dans la peau. Bref le premier tatouage à distance par l’intermédiaire d’un robot a été réalisé et c’était juste pour un coup de pub ! Ou alors serait-ce les prémices d’une nouvelle façon de passer sous les aiguilles d’un tatoueur ?