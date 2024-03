Ecovacs Winbot W1, l’invention d’un robot autonome qui lave les vitres à votre place

Sommes-nous devenus fainéants ? N’avons-nous plus assez de 24 heures dans une journée pour réaliser toutes les choses à faire ? Les corvées ménagères sont les plus chronophages, et parfois, nous en repoussons certaines à plus tard. C’est souvent le cas, du nettoyage des vitres, surtout si vous possédez de grandes fenêtres, des vérandas ou des baies vitrées. L’eau très chaude et la vapeur sont conseillées par l’ADEME pour un nettoyage écologique. Et, les produits de type spray, donc chimiques, sont à bannir. Nous connaissons les aspirateurs robots pour les sols, mais connaissez-vous leurs « cousins », les robots laveurs de vitre. Mais, qu’est-ce qu’un robot laveur de vitre ? Et, quels sont leurs avantages, et leurs inconvénients ? On va tout vous expliquer.

Un robot laveur de vitre, qu’est-ce que c’est ?

Le robot laveur de vitre est une invention assez récente puisque le premier, Wdoro, aurait été lancé par l’entreprise Eziclean en 2012. Après le succès des aspirateurs robots pour les sols, ceux pour les vitres sont en pleine ascension. Pour gagner du temps, et ne plus utiliser de produits chimiques, il s’impose progressivement comme une solution efficace. Concrètement, un robot laveur de vitre est un appareil automatisé conçu pour nettoyer les surfaces vitrées telles que les fenêtres, les miroirs et d’autres surfaces similaires. Ils sont équipés de systèmes de navigation intelligents qui leur permettent de se déplacer sur les surfaces vitrées de manière coordonnée. Certains utilisent des capteurs infrarouges, des capteurs de pression, des capteurs ultrasoniques ou d’autres technologies pour détecter les contours et les obstacles. Munis de ventouses puissantes, il vous suffit de les « coller » sur la vitre, puis de les regarder travailler. Plutôt recommandés pour les grandes surfaces vitrées, ils permettent d’accéder à l’intérieur comme à l’extérieur, vous assurent de gagner du temps, et vous évitent bien des efforts physiques.

Comment fonctionne un robot laveur de vitre ?

Tous les robots laveurs de vitre sont équipés de mécanismes spéciaux, tels que des ventouses, des patins ou des systèmes d’aspiration, qui leur permettent de se fixer fermement à la surface vitrée. Une fois fixé et en place, le robot commence à se déplacer sur la vitre de manière coordonnée. Certains modèles utilisent des roues ou des chenilles pour se déplacer, tandis que d’autres peuvent utiliser des mécanismes de rotation. Pendant le déplacement, le robot effectue le nettoyage à l’aide de brosses, de tampons ou d’autres dispositifs de nettoyage. Certains modèles peuvent pulvériser une solution de nettoyage sur la surface avant de la frotter, tandis que d’autres utilisent des méthodes de nettoyage à sec. Grâce à des capteurs de sécurité, les chutes sont évitées, tout comme les collisions avec un obstacle. Enfin, certains modèles peuvent être contrôlés à distance ou envoyés vers une zone spécifique de la vitre.

Quels sont les avantages et les inconvénients d’un robot laveur de vitre ?

Le robot laveur de vitre présente plusieurs avantages, et tout d’abord, celui de vous faire gagner un temps précieux et d’effectuer des nettoyages plus fréquents. Reconnaissons, que lorsqu’il faut s’attaquer aux vitres d’une grande véranda, le cœur n’y pas forcément toujours. C’est probablement pour cet usage, que le robot laveur de vitre, est le plus avantageux. Faciles à utiliser, plus écologiques qu’un lavage à la main, et désormais relativement accessibles financièrement, ils seront les alliés de votre ménage de printemps. Cependant, ils possèdent aussi quelques inconvénients, comme le fait, pour certains de ne pas pouvoir accéder à plus de 5 mm des bords. Un défaut qui entraînera nécessairement un lavage à la main autour des vitres.

De plus, certains modèles peuvent s’avérer bruyants et laisser quelques traces. Enfin, il est recommandé de rester à proximité du robot lors de l’utilisation, les technologies sont encore relativement récentes, et il est fort probable qu’elles s’amélioreront dans les années à venir. Êtes-vous déjà utilisateurs de ce type de robot laveur de vitre ? Que pensez-vous de cette invention ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

