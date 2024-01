Multifunctional Smart Glass : cette technologie transforme toutes les surfaces vitrées en écran holographique

L’entreprise allemande Zeiss a annoncé le début du développement du Multifunctional Smart Glass, un mince film en polymère, en 2019. Cette technologie révolutionnaire permet, entre autres, de diffuser des contenus en réalité augmentée à partir d’une surface vitrée classique. Déjà présente dans des missions spatiales de l’ESA, de la NASA et dans les cockpits d’avion, elle devrait être produite à grande échelle et utilisée dans la conception de maison intelligente, mais également dans l’industrie automobile, selon son fabricant. Ce dernier a décidé de présenter sa nouvelle technologie lors du Consumer Electronics Show 2024 au Las Vegas Convention Center, dans le Nevada.

L’affichage tête haute en réalité augmentée pour les voitures

Durant l’IAA Mobility 2023, Zeiss a fait part de son intention d’intégrer le Multifunctional Smart Glass dans les voitures. Pendant le CES 2024, l’entreprise allemande prévoit de présenter des HUD en réalité augmentée sur les parebrises, afin de permettre aux automobilistes d’accéder plus facilement aux informations fournies par leur tableau de bord. Hormis l’affichage tête haute, le Smart Glass devrait permettre aux occupants d’une voiture de diffuser des contenus au niveau des vitres latérales et arrière. Mais aussi de consulter les informations fournies par les autres véhicules et les infrastructures routières, grâce à la technologie développée par Volkswagen, baptisée Car2X. Comme autres fonctionnalités, nous pouvons citer l’occultation des vitres et la possibilité de projeter des textes ou des images, uniquement visibles depuis l’intérieur ou l’extérieur d’un véhicule.

Des éléments de contrôle holographique pour les maisons intelligentes

Dans les voitures, mais également les maisons intelligentes, le Multifunctional Smart Glass permettrait aux utilisateurs d’interagir avec des éléments de contrôle holographique avec des gestes ou leur voix, pour accéder à des informations et à différentes fonctionnalités. D’après Zeiss, cette technologie offre aussi la possibilité de transformer les vitres des fenêtres d’un logement en système d’éclairage réglable. Celle-ci pourrait produire de l’énergie, en captant la lumière du soleil et en la dirigeant vers des capteurs cachés. À noter que le Smart Glass peut être installé sur n’importe quelle surface vitrée pour la transformer en écran proposant plusieurs fonctionnalités : projection, détection, éclairage et filtrage. D’après son fabricant, il a une transparence de plus de 92 % et est donc adapté aux pare-brises, ainsi qu’aux fenêtres de bâtiment.

Holocam, une technologie révolutionnaire transformant une surface vitrée en caméra

Une des fonctionnalités les plus révolutionnaires du Multifunctional Smart Glass est sans nul doute la Holocam. Cette dernière transforme la vitre d’une fenêtre, d’une porte ou un pare-brise en caméra invisible grâce à des éléments de couplage, de découplage et de guidage envoyant la lumière incidente vers des capteurs cachés. Cette technologie permet de réaliser des appels vidéo en utilisant une des vitres d’une voiture, la fenêtre de sa chambre ou de son salon.

Elle peut aussi faire office de système détection de la fatigue dans une voiture, de caméra de recul ou de dispositif de reconnaissance faciale pour déverrouiller un véhicule, voire la porte principale d’une maison. Pour information, Zeiss ne commercialisera pas des produits finis embarquant sa technologie. L’entreprise allemande prévoit de proposer ses couches transparentes en polymère aux équipementiers et aux constructeurs désireux d’offrir des fonctionnalités plus poussées à leurs produits. Plus d’informations : Zeiss. Que pensez-vous de cette invention ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .