Nous avons tous rêvé un jour de pouvoir voir à travers les murs et entendre ce qui se passait dans une autre pièce… Mais à part Super Jaimie et ses yeux et oreilles bioniques, nous ne sommes que des humains et quand un obstacle vous cache la vue, difficile de passer au travers !

Ces “pouvoirs” ne se trouvent que dans les films de science-fiction, mais cela pourrait peut-être changer… Des ingénieurs de la Northwestern University viennent de mettre au point une caméra ultrapuissante. Selon eux, elle serait capable de voir à travers les objets opaques, dont les murs. Ce qui voudrait dire qu’elle pourrait parfaitement voir à travers le brouillard, mais aussi à travers le corps humain…

Indiscrète ?

N’allez pas imaginer qu’il s’agit d’une caméra magique; c’est plutôt de la haute technologie. En fait, la caméra utilise un système de capture de lumière : l’holographie à longueur d’onde synthétique. Elle va donc diffuser une lumière laser vers les objets qui se trouvent derrière l’obstacle. En arrivant sur les objets, cette lumière va rebondir et revenir à la caméra. Ensuite, c’est l’intelligence artificielle qui entrera en action, en reconstruisant les signaux donnés par la lumière et reformer l’objet.

Utile ?

N’allez pas imaginer pouvoir épier vos collègues ou votre conjoint grâce à cette caméra. En effet, elle se destine plutôt à la prévention et notamment en matière d’accidents de la route et de secours aux victimes. L’holographie permet de voir des objets qui se déplacent à très haute vitesse, ce qui permet par exemple de voir, dans un carrefour sans visibilité, si une voiture arrive à toute allure.

“Cette technique transforme les murs en miroirs. Mieux encore, cette technique peut également fonctionner la nuit et par temps de brouillard.” explique Florian Willomitzer, assistant de recherche à l’Electrical and Computer Engineering.

Dans le domaine du secours aux victimes, un simple passage à la caméra permettra de savoir si le cœur bat encore, le corps étant l’objet à traverser, et le cœur, l’objet sur lequel l’holographie va s’arrêter !

Cette caméra apportera une aide supplémentaire dans le domaine de l’imagerie médicale selon Florian Willomitzer, professeur assistant au McCormick School of Engineering et premier auteur de l’étude. Elle pourrait également être utilisée dans la conquête spatiale, ou lors d’expériences sous-marines.

Plus puissante

Plusieurs caméras de ce genre ont déjà été inventées dans les années précédentes. Mais, chaque fois, plusieurs problèmes se posaient: soit la résolution en retour était trop basse et ne permettait pas de bons résultats, soit le champ de vision angulaire n’était pas assez large et l’image renvoyée était de piètre qualité.

D’après les concepteurs de cette nouvelle caméra, celle-ci ne présenterait pas les problèmes cités ci-dessus. En effet, elle combinerait une haute résolution temporelle, et une haute résolution spatiale. Il faut ajouter à ce combo, une petite zone de sondage et un champ de vision oculaire plus large. Grâce à cette technologie, cette nouvelle caméra peut donc voir de petits objets dans des zones plus grandes.

Cette super-caméra n’est pour le moment qu’un prototype et nul ne sait si sa commercialisation interviendra un jour. Cependant elle pourrait être d’une grande aide dans le domaine de la sécurité routière. C’est d’ailleurs l’objet principal des recherches menées actuellement.

L’armée travaille sur un autre type de caméra

Un concept similaire, le système Millicam, avait été présentée au salon Eurosatory Sécurité et Défense en 2012. Cette caméra développée en partenariat avec le ministère de la Défense capture les ondes de haute fréquence pour afficher la silhouette d’un homme à travers un mur de briques ou de béton…

S’imaginer avoir ce type de pouvoir ne sera bientôt plus du domaine du rêve !