Une borne de protection pour les passages piétons récompensée aux concours Lépine

Le Concours Lépine se déroule chaque année, en France, lors de la Foire de Paris; il récompense les meilleures innovations de l’année, qui peuvent concerner tous les domaines de la vie quotidienne.

Cette année 2021 a récompensé un jeune ardéchois qui travaille depuis deux ans et demi à la sécurité des piétons. Selon l’Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière (ONISR), 247 piétons ont trouvé la mort dans un accident sur la voie publique, c’est plus que les cyclistes (166), mais beaucoup moins que les automobilistes (973).

Pour tenter de faire baisser la mortalité des piétons, un ardéchois, Jérôme Saez, a inventé une borne pour piétons, qui pourrait offrir une meilleure visibilité aux automobilistes, et peut-être sauver la vie de nombreux piétons. Présentation.

Une médaille d’Or pour son invention

Concrètement, cette invention sert à mieux protéger les passages piétons. Cette borne lumineuse s’installe près des passages piétons qui ne possèdent pas de feux rouges. Lorsqu’un piéton s’approche du passage matérialisé, la borne s’éclaire pour alerter les automobilistes. Il semblerait que celle-ci fonctionne à l’énergie solaire et qu’elle ne nécessite donc aucun branchement électrique.

Parfois, lorsque les passages piétons sont dans l’obscurité, il est quasiment impossible pour les automobilistes d’anticiper un piéton qui traverse soudainement. De plus, de nombreuses villes commencent à opter pour les lumières éteintes la nuit, question d’écologie. Ces bornes pourraient donc permettre, même dans l’obscurité la plus totale, de prévenir un automobiliste de la présence d’un piéton.

Une borne bientôt fabriquée ?

Jérôme Saez a été ambulancier pendant 10 ans et semble savoir combien les piétons peuvent parfois être invisibles… Ou imprévisibles ! C’est donc de sa propre expérience qu’est née cette borne de protection pour passage piétons.

Jérôme explique qu’il a d’abord travaillé seul pour que son idée ne lui soit pas volée, puis après avoir protégé son invention, il s’est fait aider d’un bureau d’études parisien. Si l’inventeur n’a pas encore de partenaire pour commercialiser sa borne, le Concours Lépine lui a permis de rencontrer de nombreux élus, intéressés par cette borne qui assure la sécurité des piétons.

Cette invention 100% ardéchoise doit encore subir des tests pour obtenir son homologation. L’inventeur espère pouvoir commercialiser sa borne d’ici un an, et pourquoi pas en vivre aussi ! Il a déjà trouvé une entreprise prête à le suivre dans l’aventure de la fabrication. Et c’est toujours en Ardèche, à Saint Michel de Boulogne que l’entreprise Cefem Solar fabriquera les bornes de Jérôme.

Le Concours Lépine, c’est quoi exactement ?

Le Concours Lépine est un concours français qui existe depuis 1901. Il a été créé par Louis Lépine, alors préfet de police de la Seine pour encourager, au départ, les fabricants de jouets et articles divers à innover dans leurs domaines. Depuis sa création, de nombreuses inventions y ont été primées, inventions qui nous sont d’ailleurs aujourd’hui indispensables… Citons parmi les lauréats célèbres, le stylo à bille (1919), les lentilles de contact (1948) ou encore le moulin à légume en 1931, élément fondateur du géant Moulinex que l’on ne présente plus.

Parmi les lauréats les plus récents, citons la balise Eydi qui permet de donner la localisation et la signalisation aux secours. Ou encore la Jobstable, que nous vous présentions il y a quelques jours seulement.