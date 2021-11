Jobstable : la table basse qui se transforme en espace de travail remporte le 1er prix au Concours Lépine 2021

Par la force des choses, le télétravail en France et dans le monde s’est démocratisé sur les deux dernières années. La pandémie mondiale et les strictes conditions sanitaires ont fait de nombreux salariés, des télétravailleurs. Et parfois, le télétravail s’est organisé dans l’urgence, avec une table, une chaise et un ordinateur. Tous les salariés ne possèdent pas un équipement adéquat pour travailler depuis leur salon.

Il était donc logique que les designers planchent cette année sur des innovations liées au télétravail. Lors du Concours Lépine 2021 qui a fermé ses portes le 1er novembre, c’est Omar Seck, l’inventeur de la Jobstable, une table basse multimédia se transformant en poste informatique qui a été récompensé. Présentation.

L’idée de l’ingénieur

Omar Seck est ingénieur, et l’idée de sa table transformable était de pouvoir arriver le matin dans son salon, avec son ordinateur portable et de s’installer en quelques minutes sans déménager le salon ! En pratique, il fallait une table connectée, ergonomique et adaptable aux petits espaces. Elle se destine aux télétravailleurs, qui n’ont pas la place d’installer un bureau dans leur salon.

Mais elle garantit aussi une position confortable afin d’éviter les maux de dos, liés à de mauvaises positions de travail. Au départ, l’ingénieur invente ce meuble pour pouvoir jouer aux jeux vidéo depuis son canapé. Puis avec l’arrivée massive du télétravail en France, il décide de l’adapter.

La Jobstable en détail

La table basse dispose donc d’un grand écran pliable, d’un clavier tactile intégré, de quatre enceintes et de disques durs également intégrés. Il suffit de 30 secondes pour transformer la table basse en un bureau de travail confortable. Il est possible de régler la hauteur pour l’ajuster correctement et elle peut se connecter à tous les ordinateurs portables disponibles actuellement sur le marché.

La Jobstable se destine au télétravail depuis un canapé, elle dispose donc également de nombreux rangements, ce qui permet de s’installer sans avoir à se déplacer. La Jobstable a reçu le prix du Président de la République, qui représente un vase de Sèvres en porcelaine. Omar Seck est donc le lauréat cette année, avec cette table transformable… Le télétravail a visiblement apporté de belles inventions cette année, et cela pourrait continuer dans les années futures !

Qu’est-ce que le Concours Lépine ?

Cette année, le Concours Lépine fêtait ses 120 ans. Il a été créé en 1901 par Louis Lépine, préfet de Police de la Seine. En 1901, le concours se nomme « Exposition des jouets et articles de Paris », et dès 1902, il prend le nom de « Concours Lépine ». Au départ, ce concours permet aux petits fabricants de jouets de promouvoir leurs créations, puis devient vite le concours que l’on connaît et qui récompense les meilleures innovations.

C’est de lui que sont nés l’entreprise Moulinex, le jeu du Cochon qui rit, les lentilles de contact ou encore le stylo à bille… Des inventions qui nous sont pour certaines presque indispensables. Le prix reçu cette année par la table convertible est d’ailleurs le plus prestigieux des prix remis chaque année. Ce qui prédit un bel avenir à cette table et on l’espère, au télétravail !