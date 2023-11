Mobile-Plate, l’invention d’une table portable très innovante pouvant supporter une charge de 10 kg

Être assis et travailler devant notre bureau peut avoir des impacts négatifs sur notre santé. En effet, conserver une posture assise pendant de longues heures entraîne souvent un tassement des disques intervertébraux. Durablement, ce phénomène peut conduire à la dégénérescence des disques et engendrer différentes maladies comme la hernie discale ou l’arthrose. Pour limiter les risques d’apparition de problème de dos, il est conseillé de rester debout le plus longtemps possible au bureau. Adopter cette posture au travail est aujourd’hui possible grâce aux bureaux à hauteur réglable, mais également grâce à la Mobile-Plate. Cette dernière est une table portable pouvant accueillir divers objets et appareils tels qu’un laptop, et est conçue pour optimiser la mobilité de ses utilisateurs. Elle fait actuellement l’objet d’une campagne de financement participatif sur Kickstarter.

Une conception garantissant une résistance et une stabilité optimales

La M-P se démarque aussi bien par sa structure que par les matériaux qui la composent. Sa conception triangulaire garantit une excellente stabilité, quel que soit l’objet installé sur son plateau. Conçu en aluminium de qualité aéronautique, ce dernier est renforcé par des supports afin de pouvoir soutenir une charge allant jusqu’à 10 kg, un poids largement supérieur à celui d’un ordinateur portable. Concernant les sangles, elles sont réglables, assurant une excellente répartition du poids et participant à la stabilité de l’ensemble de la structure de la table.

Par ailleurs, un système antidérapant, ainsi que huit puissants aimants permettent aux objets tels qu’un laptop, de rester en place lors des déplacements. À noter que les concepteurs de la Mobile-Plate ont procédé à divers tests et à de nombreuses améliorations pour garantir la fiabilité de leur produit, avant de lancer leur campagne de financement sur Kickstarter.

Une table portable compacte, légère et pratique

Outre sa capacité à supporter un poids de 10 kg et sa grande stabilité, la Mobile-Plate a été conçue pour être facilement transportable. Avec une épaisseur inférieure à 20 mm, une fois pliée, et un poids avoisinant 0,7 kg. Elle peut être rangée aisément dans un sac à un dos et accompagner son utilisateur au bureau, mais également durant ses sorties.

Elle peut être dépliée en cinq secondes et met à la disposition de son utilisateur un tapis de souris coulissant, ainsi qu’un porte-gobelet pour lui permettre de siroter une boisson, tout en travaillant. À titre d’information, la Mobile-Plate n’est pas essentiellement fabriquée en aluminium. Certains éléments de la table portable sont en polyester et en ABS, un matériau à la fois léger et résistant aux chocs.

Un dispositif utile dans de nombreuses situations

Si, aux premiers abords, la Mobile-Plate a été pensée comme un bureau portable, il faut savoir qu’elle ne s’adresse pas essentiellement aux travailleurs. Elle est étanche et peut également faire office de table à manger lors d’un pique-nique, d’une randonnée ou être utilisée comme support d’un appareil photo lors d’un shooting improvisé, pour garantir une meilleure stabilité lors des prises de vue. D’autre part, pour les dessinateurs, la M-P peut servir de planche lors des sessions de dessin.

Pendant que nous écrivons ces lignes, Mobile-Plate a déjà levé plus de 7 677 €, un résultat plus élevé que son objectif initial qui était d’environ 2 800 €. Le 16 décembre 2023, la campagne de financement participatif de ce produit prendra fin. Plus d’informations : Kickstarter. Que pensez-vous de cette invention ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Votre participation à cette campagne de financement participatif symbolise votre volonté de soutenir un créateur dont le projet n'a pas encore été concrétisé. Il est important de prendre en considération les risque potentiels. Neozone ne peut être tenue responsable des engagements pris par le créateur ni de la distribution des récompenses. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales.

