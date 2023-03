Redfold, l’invention d’un bureau en carton pliable et nomade

La crise sanitaire mondiale que nous avons connue en 2020 a donné un élan phénoménal au télétravail. Puis, aux travailleurs nomades, qui sont des employés recourant à la technologie tels les ordinateurs portables et les Smartphones. Ils travaillent à distance depuis n’importe où dans le monde, sans être liés à un bureau ni à un lieu physique. Travailleurs indépendants ou salariés, leur métier leur permet de voyager et de travailler depuis n’importe quel endroit du monde. Toutefois, lorsque l’on est un travailleur nomade, il est parfois difficile de trouver un bureau digne de ce nom pour travailler. Pour ne plus avoir à poser un ordinateur sur les genoux ni sur un coin de table, le studio de design Refold présente un nouveau bureau en carton. Découverte.

Pourquoi fabriquer des meubles en carton ?

Un meuble en carton est un meuble fabriqué à partir de carton ondulé, qui est généralement recyclé. Les meubles en carton peuvent être fabriqués à la main ou à l’aide de machines. Ils sont conçus pour une variété de types de mobiliers tels que des bureaux, des étagères, des tables, des chaises, des lits, des commodes et bien d’autres encore. Financièrement très accessibles et impactants très peu l’environnement, ils sont légers, faciles à transporter et à ranger le cas échéant. Ils offrent également une multitude de choix quant à la personnalisation.

Le bureau en carton Refold, qu’est-ce que c’est ?

Le bureau en carton Refold est conçu pour s’adapter à votre style de travail. Vous pouvez donc choisir de travailler dessus, assis ou debout. Il ne pèse que 6.5 kg, se monte en moins de 2 min et est fabriqué avec du carton durable à triple tissage et à panneaux croisés. Évidemment, un carton est à la fois respectueux de l’environnement et recyclable. Du côté de la charge supportée, elle peut atteindre 60 kg. Un poids suffisant lorsque l’on sait que l’on y dépose généralement un ordinateur, quelques dossiers, un Smartphone, pour un poids moyen de 25 kg.

Le bureau Refold est-il étanche ?

Quelque soit le bureau sur lequel l’on travaille, il n’est pas rare qu’une tasse de café se trouve à proximité. Et un café peut assurément se renverser ! Sur un bureau classique, pas de souci, mais qu’en est-il du bureau en carton ? Chez Refold, ils ont pensé à tout puisque le bureau est recouvert d’un surmatelas imperméable, invention de la marque. Lorsque votre journée se termine, vous pouvez le replier et le ranger dans son étui de transport. Il se plie à plat et se glisse sous un lit ou derrière un meuble, une solution idéale pour ceux qui ont choisi la vie nomade en van ou en tiny-house. Le bureau Refold est un produit fabriqué à Wellington, en Nouvelle-Zélande et 100 % recyclable.

Il mesure 66 cm de profondeur et 110 cm de largeur. Disponible en trois hauteurs : 100, 105 et 110 cm, il est vendu à 170 € environ (250 CAD). Notons, qu’il est important de savoir que les meubles en carton peuvent ne pas être aussi solides que les meubles traditionnels en bois ou en métal. Par ailleurs, ils peuvent être plus sensibles à l’humidité et à d’autres dommages. Il est donc essentiel de prendre soin de votre meuble en carton et de le protéger contre les éléments pour assurer sa longévité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Refold.co.