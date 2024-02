La détection des radars va être encore plus facile avec la nouvelle mise à jour de Waze

Si vous avez votre permis de conduire, et que vous l’utilisez, vous connaissez forcément l’application Waze ! Il est quasiment impossible d’être passé à côté de cette aide à la conduite, qui équipe tous les smartphones depuis des années. La force de Waze étant qu’elle soit gratuite, prisée dans le monde entier, et explore les données d’une communauté pour rendre service à tous. Waze vous fait gagner du temps en évitant les embouteillages, mais elle peut aussi vous faire gagner de l’argent, en vous indiquant les zones de contrôle, autrement dit les radars sur votre route. Avec un parc de 4 447 appareils radars dont 2 523 radars fixes de vitesse au 1ᵉʳ septembre 2022, selon la Sécurité Routière, les utilisateurs ont matière aux signalements. Et, justement, depuis la dernière mise à jour, les signalements sont encore plus simples. Décryptage.

Retour sur l’invention de Waze

Waze a été fondé en 2006 par Ehud Shabtai, Amir Shinar et Uri Levine. Cette application de navigation nous vient d’Israël, où les fondateurs ont commencé à développer l’application. Waze est une application de navigation qui utilise les données de localisation en temps réel fournies par les utilisateurs pour générer des itinéraires optimaux et informer les conducteurs des conditions de circulation en direct. Les utilisateurs peuvent signaler des incidents tels que les embouteillages, les accidents, les radars de vitesse et d’autres problèmes routiers. Ces données sont ensuite intégrées pour fournir des informations en temps réel aux autres utilisateurs de l’application. En 2013, Google a acquis Waze pour environ 1,15 milliard de dollars, intégrant certaines de ses fonctionnalités dans ses services Google Maps.

Qu’est-ce qui change avec la nouvelle mise à jour ?

La dernière mise à jour devrait plaire à la plupart des 17 millions d’automobilistes qui utilisent Waze. Cette mise à jour vient renforcer l’aspect communautaire de l’application et faciliter les signalements de divers obstacles se dressant sur notre chemin. Ces signalements ont toujours été possibles sur Waze, ils sont même l’un des axes principaux de cette application. Cependant, avant la mise à jour, il fallait naviguer dans plusieurs menus, et lorsque l’on conduit, ce n’est pas toujours évident. D’autant plus que la loi est formelle : toucher son smartphone en conduisant est interdit. Et, pourtant, nous le faisons tous, lorsque nous signalons un danger ou une zone de contrôle. C’est justement cette fonction qui change sur Waze, renforçant aussi la sécurité de l’utilisateur, en minimisant les interactions avec l’écran.

Comment se feront désormais les signalements ?

Grâce à la dernière mise à jour de l’application Waze, une icône spécifique dédiée aux radars apparaît à l’écran, incitant l’utilisateur à partager instantanément ses observations. En un simple clic, il peut rapidement informer les autres automobilistes de la présence de radars. Cette fonctionnalité s’avère non seulement rapide, mais également plus sécurisée et pratique. L’ajout de cette icône dédiée aux radars dans la mise à jour de Waze constitue un réel avantage pour les utilisateurs de l’application. En facilitant la communication entre les conducteurs concernant les emplacements des radars fixes, cette fonctionnalité renforce la sécurité routière en permettant aux automobilistes de rester informés et d’adapter leur conduite en conséquence. Êtes-vous utilisateurs de Waze ? Que pensez-vous de cette nouvelle mise à jour ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .