Depuis le 1ᵉʳ juillet 1992, votre permis de conduire n’a pas « physiquement » changé, mais il a été informatiquement doté de 12 points. Plus de trente ans déjà que nous sommes donc sous la coupe d’une sorte de crédit, qui baisse et qui augmente en fonction des infractions commises. Les jeunes permis, que l’on appelle aussi permis probatoires, quant à eux, sont dotés d’un crédit de 6 points au départ, puis de 8 points l’année suivante, ensuite de 10 et enfin de 12 au bout de trois ans, sans aucune infraction évidemment. Cependant, jusqu’au 24 novembre dernier, il était parfois un peu fastidieux de connaître son solde de points. Le gouvernement vient de lancer le site mespoints.permisdeconduire.gouv.fr, qui vous permet de connaître votre solde en quelques clics seulement. Découverte.

Pourquoi ce nouveau site ?

Vous ne le savez peut-être pas, mais le gouvernement envisage de valider la présentation du permis de conduire sur Smartphone. Ainsi, les automobilistes ou conducteurs de deux-roues ne seront plus obligés de posséder leur permis sur eux. Comme de nombreux documents officiels, la dématérialisation est en route et ce sera aussi le cas pour le permis de conduire. À l’heure actuelle, dès l’instant que vous êtes derrière un volant ou un guidon, vous vous devez de pouvoir présenter votre permis de conduire papier aux forces de l’ordre. Bon, en revanche, vous devrez avoir vos identifiants France Connect sur vous, car votre solde de points sera relié à ce dernier.

Comment ça marche ?

Nous avons testé et appris en quelques secondes que nous avions bien nos 12 points et que le solde n’avait pas bougé d’un iota depuis le 21 août 2011. Pour le savoir, voici les étapes à suivre :

Rendez-vous sur permisdeconduire.gouv.fr.

Identifiez-vous grâce à France Connect, la solution proposée par l’État pour sécuriser et simplifier la connexion à plus de 1 400 services en ligne. Vous pouvez choisir vos accès à Ameli.fr ou aux impôts, par exemple.

Choisissez ensuite le format de votre permis de conduire (carte de crédit, trois volets avec 12 ou 15 chiffres).

Entrez votre numéro de permis.

Vous êtes immédiatement renseigné du nombre de points restants et de la date à laquelle remonte votre dernière récupération de points. Une opération qui se fait en quelques secondes seulement, à condition d’avoir ses identifiants et son mot de passe de connexion à France Connect.

Bientôt, une application…

Une application en vue, après le lancement de ce site qui s’avère plutôt efficace, même si l’on peut tout de même y lire certaines mises en garde, comme « le solde de points qui apparaît ne préjuge pas des éventuelles mesures de restriction du droit de conduire (suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire) dont vous pouvez faire l’objet ». L’idée derrière ce site est de dématérialiser totalement le permis de conduire, soit de supprimer les permis « physiques » à termes. Pour ce faire, une application devrait voir le jour rapidement et celui-ci regroupera tous nos papiers d’identité.

Une bonne nouvelle ? Oui, probablement, à condition de posséder un Smartphone et de savoir s’en servir correctement. Ce qui peut ne pas toujours être le cas des personnes âgées notamment. En attendant, vous pouvez toujours vous rassurer sur votre solde de points ou pas, d’ailleurs ! Connaissiez-vous l’existence de ce nouveau site ? Que pensez-vous de la dématérialisation de tous vos documents d’identité ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .