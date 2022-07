Insolite : Il invente un dispositif radical pour vous passer l’envie de téléphoner au volant

Combien de personnes utilisent chaque jour leur téléphone alors qu’ils sont au volant de leur voiture ? Nous savons tous que c’est interdit, mais lorsqu’on le fait, c’est toujours pour une urgence, parce que l’on ne peut pas faire autrement… Bref, chaque automobiliste qui joue avec son téléphone pendant qu’il conduit prend des risques pour sa vie, celles des autres, son porte-monnaie et son permis de conduire… Nous en sommes tous conscients ou presque, mais rien n’est possible pour empêcher quelqu’un d’utiliser son téléphone au volant ! Rien ? En fait, si ! Nous avons déniché une invention insolite qui pourrait ne pas vous donner envie de toucher à votre téléphone quand vous conduisez… Une invention plutôt radicale qui prête à sourire mais qui, évidemment, ne pourrait pas être transposée dans la réalité, et on va vous expliquer pourquoi !

Une invention RADICALE !

Cette invention nous vient d’un Youtubeur Ayush Pai qui se présente comme quelqu’un qui veut transformer la fiction en non-fiction en utilisant l’ingénierie… Un inventeur un peu perché qui a mis au point un système qui permettrait d’ôter toute envie d’utiliser son smartphones en conduisant. De nombreuses marques s’essaient à des systèmes qui entendent dissuader de téléphoner au volant, comme Apple CarPlay, Android Auto ou Amazon Echo Auto, mais force est de constater que ce n’est pas assez dissuasif ! Ayush Pai a inventé un système franchement très efficace, mais un peu violent il faut bien le reconnaître ! Concrètement, une webcam reliée à des microcontrôleurs surveille les moindres faits et gestes du conducteur. S’il tente de saisir son téléphone, une énorme planche de bois vient lui taper sur la main ! On vous avait prévenu, c’est radical, et bien entendu tout aussi dangereux pour le conducteur, mais il nous a bien fait rire avec son invention !

Quelles sanctions lorsque l’on téléphone en conduisant ?

L’article R412-6-1 du Code de la route publié en vigueur depuis le 22 mai 2020 stipule clairement que : L’usage d’un téléphone tenu en main par le conducteur d’un véhicule en circulation est interdit. Est également interdit le port à l’oreille, par le conducteur d’un véhicule en circulation, de tout dispositif susceptible d’émettre du son, à l’exception des appareils électroniques correcteurs de surdité. Les contrevenants s’exposent donc à une amende de 4ème classe, soit une somme forfaitaire de 135€ et à un retrait de 3 points sur le permis de conduire… Et bientôt, il se pourrait que des radars flashent aussi l’utilisation du téléphone au volant !

Comment téléphoner en conduisant ?

On vous l’a dit, il est interdit d’avoir un téléphone en main ou toute autre chose d’ailleurs, lorsque nous sommes en action de conduite… Il est cependant possible de téléphoner en conduisant à condition de posséder l’un des équipements tolérés par le Code de la route ! En fait, c’est assez simple, seul le kit Bluetooth est autorisé pour téléphoner en conduisant. Vous n’avez pas à y toucher, car il décroche automatiquement quand le téléphone sonne et raccroche quand votre interlocuteur raccroche. Utilisez donc la fonction main libres de votre voiture si elle en est équipée, ou achetez un kit pour une quarantaine d’euros… Ce sera toujours moins cher que l’amende et vous ne serez plus un danger sur la route ! Et ne prétextez pas que vous utilisiez votre téléphone comme GPS si vous vous faites arrêter: le GPS sur le téléphone est autorisé, mais vous n’avez pas lieu de prendre le téléphone en main pour suivre votre GPS ou alors, il va falloir investir dans un support de téléphone non ?