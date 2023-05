Jeux vidéo : les bienfaits sur la mémoire des ados

La plupart des parents sont toujours réticents à l’idée de laisser leurs enfants jouer aux jeux vidéo. Ce type de divertissement est, en effet, accusé d’être à l’origine d’un certain nombre de problèmes de santé mentale et physique. Une étude récente réalisée par l’université du Vermont révèle toutefois les bienfaits des jeux vidéo sur les enfants et les adolescents. La pratique raisonnable de quelques catégories de jeux vidéo permet au cerveau humain de développer des aptitudes et des capacités diverses.

Les jeux vidéo à privilégier pour améliorer la mémoire

Tous les adolescents vous le diront : les jeux d’action et d’aventure sont toujours fascinants. Ce sont des jeux qui aident les jeunes à développer leurs compétences cognitives. Mais pour aider vos enfants à acquérir plus d’habiletés et obtenir un meilleur développement cérébral, il faut préférer d’autres types de jeux. Choisissez les jeux qui font appel à la réflexion et à la concentration comme le puzzle, les jeux de dames, le sudoku, la charade et autres. Les jeux de lettres comme les mots fléchés figurent aussi parmi les activités ludiques qui sont très utiles pour améliorer et entretenir la mémoire. Ces types de jeux sont considérés comme pédagogiques, parce qu’ils contribuent à la construction de diverses aptitudes. Les mots fléchés comme les mots croisés sont des outils d’entraînement cérébral amusants et efficaces.

Un apprentissage tout en douceur grâce aux jeux de simulation

Il existe aussi aujourd’hui une grande variété de jeux vidéo qui donne la possibilité aux joueurs de prendre le rôle d’un personnage ou de simuler une situation. Ce type de jeu permet aux adolescents de s’entraîner à la résolution de certains problèmes de la vie quotidienne tout en s’amusant. Les jeux de rôle et de simulation apprennent les jeunes à réfléchir de façon stratégique en tenant compte d’un certain nombre de paramètres. Dans ce genre de jeu, le joueur prend le temps de comprendre et d’analyser le problème avant d’avancer une solution. Si cette dernière fonctionne, le joueur passe au niveau suivant. Dans le cas contraire, il est appelé à réviser sa stratégie. Avec les jeux récents utilisant la technologie de la réalité virtuelle, les joueurs peuvent vivre des expériences de jeu inédites.

Développer la créativité avec les nouvelles générations de jeux vidéo

Une autre étude récente indique que les joueurs de jeux vidéo ont plus de plaisir de créer et d’apprendre. La pratique régulière et raisonnée de certains types de jeu permet, en effet, aux gameurs de développer une grande créativité. En plus de faire appel à la capacité d’analyse, de réflexion et de mémoire, certains jeux modernes sollicitent le sens créatif du joueur. Chaque joueur peut aujourd’hui créer de nouvelles choses grâce à l’avancée de la technologie des jeux vidéo. La soif d’apprendre devient un réflexe, ce qui explique le succès du cloud gaming auprès des créateurs de jeux en herbe. Le concept du cloud gaming permet à un joueur d’accéder à des jeux récents ou de participer au développement d’un nouveau jeu. Pour conclure, le regard de la société sur les jeux vidéo a beaucoup changé ces dernières années. Les jeux vidéo modernes apportent son lot de bienfaits à différentes catégories de gameurs. L’intégration de l’intelligence artificielle dans certains jeux récemment sortis réserve aux joueurs de nouvelles expériences.