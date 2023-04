Il est quasiment impossible de faire la distinction entre le réel et le virtuel avec ce jeu vidéo

Le studio de développement de jeu vidéo français Drama est au centre d’un débat depuis quelques semaines. La parution de la première vidéo de son jeu vidéo Unrecord défraie la chronique ! Ce jeu est conçu grâce à Unreal Engine 5, un moteur de jeu développé par Epic Games déjà utilisé pour développer de nombreux jeux de premier plan, notamment Fortnite, Gears of War et Bioshock. Ce moteur de jeu a la particularité de permettre aux développeurs de créer des environnements incroyablement détaillés et réalistes sans avoir besoin d’une optimisation fastidieuse. Et c’est peut-être parce qu’il est trop réaliste qu’Unrecord sème le doute chez les spécialistes. Explications.

Unrecord, qu’est-ce que c’est ?

Unrecord est un jeu de tir à la première personne (FPS) qui transporte le joueur dans la « bodycam » d’un policier. En d’autres termes, le joueur se retrouve dans le corps d’un policier, où la tactique est de mise. « UNRECORD est un FPS solo qui raconte l’histoire d’un officier de police tactique du point de vue de sa caméra corporelle. Pour résoudre une affaire complexe, vous devrez faire appel à vos talents de tacticien et de détective ». C’est ainsi que Drama décrit le premier jeu de son catalogue sur son site officiel. Le scénario pourrait être comparé à celui d’un thriller ou d’un roman policier. On comprend que Drama mise sur le réalisme pour convaincre !

Pourquoi une telle polémique ?

La sortie du premier teaser déchaîne les passions sur Twitter, et les interrogations aussi ! Selon certains, il serait trop réaliste pour n’être qu’un jeu vidéo. En effet, le photoréalisme proposé par le jeu est absolument exceptionnel. Il n’en faut pas plus aux plus dubitatifs pour penser que ce sont des images réelles et non des images d’un jeu vidéo. L’arme bouge avec un réalisme impressionnant, les textures et les reflets sont également à couper le souffle. Si bien que certains se demandent si les images ne sont pas réelles. Pourtant, les décors restent un peu figés, signe qu’il s’agit bien là d’un jeu vidéo et non d’un film interactif. Les développeurs assument pleinement leur choix et le rendu en trompe-l’œil !

Drama dans l’obligation de démentir la rumeur

Dans la vidéo de présentation, on remarque que les visages sont floutés, ce qui laisse penser à de « vraies » images. Drama explique dans un communiqué, que les visages sont floutés, simplement parce que l’on se place du point de vue de la caméra d’un agent de police. Et que dans la vraie vie, les visages y sont masqués pour préserver l’anonymat des personnes filmées. Le studio de développement réaffirme que leur travail sur le jeu est authentique et que c’est le moteur Unreal Engine 5 qui leur a permis autant de réalisme, à la limite de la réalité. Une autre caractéristique clé d’Unreal Engine 5 est son système d’illumination globale Lumen, qui fournit un éclairage et des ombres précis en temps réel. Cette technologie permet aux développeurs de créer des environnements plus immersifs et plus réalistes en simulant avec précision l’interaction de la lumière avec les différentes surfaces. Pour le moment, aucune date officielle n’a été communiquée pour le jeu Unrecord, mais Drama promet qu’il sera disponible dans le courant de l’année 2023.