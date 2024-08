Perifit, la rééducation du périnée s’invite dans un jeu vidéo à l’occasion des Jeux olympiques de Paris 2024

La dernière fois que j’ai rééduqué mon périnée, c’était en 2001, à la naissance de ma fille ! Depuis, cet organe ne m’a pas trop embêté, et à priori, je ne souffre pas d’incontinence urinaire ! Mais qui sait ? Avec l’âge qui avance, peut-être que mon périnée refera parler de lui dans quelques années. Le périnée est essentiel, tant chez la femme que chez l’homme, car il maintient les voies génitales, urinaires et digestives, selon le site MédecinDirect.fr. Après l’accouchement, une descente d’organes, ou d’incontinence urinaire, ce petit organe se relâche et il faut lui redonner de la force. Pour ce faire, il existe des exercices de kinésithérapie de renforcement musculaire. Mais, un nouveau produit fait son apparition : le Perifit, une sonde périnéale connectée avec laquelle vous allez pouvoir faire déraper une voiture, en contractant votre périnée. Utile ou totalement farfelu ? Je vous explique tout, mais aucun test n’est prévu pour le Perifit !

Perifit, qu’est-ce que c’est exactement ?

Je vous ai brièvement expliqué pourquoi il était parfois nécessaire de rééduquer son périnée. Assez étrangement, la start-up française a décidé de lancer sa sonde de rééducation périnéale pour les Jeux olympiques de Paris. Quel rapport me direz-vous ? Eh bien, je l’ignore, mais peut-être parce que cette sonde, à insérer dans le vagin, permettra de « jouer » à 20 jeux différents : remplissage de Canadair, dauphin gourmand, etc. Messieurs, vous l’aurez compris, vous ne pourrez, par conséquent, pas vous amuser avec ce dispositif médical !

Une sonde médicale, vraiment ?

Le dispositif se qualifie de dispositif médical, mais il n’est pas remboursé par la Sécurité sociale. Toujours est-il qu’il a été conçu avec des spécialistes, et, personnellement, je trouve que c’est une excellente idée ! Pourquoi ? Si vous n’avez pas vécu la rééducation périnéale, vous ne pouvez pas comprendre, alors je vais vous expliquer. Éloignez les enfants ! Lors d’une rééducation périnéale avec une sage-femme ou un kinésithérapeute, soit vous devez effectuer des exercices devant le professionnel, soit le soignant vous fait un toucher vaginal pas très agréable. La sonde Perifit vous permet donc d’effectuer ces exercices, tranquillement, chez vous, sans regard étranger, et sans gêne aussi ! De plus, au regard des « déserts médicaux » fréquents, obtenir un rendez-vous relève de l’impossible. Or, dans le cas d’un périnée relâché, plus vous attendez, pire est le résultat.

Perifit est-elle recommandée par les professionnels ?

Conçue avec plus de 300 sages-femmes et kinésithérapeutes, la sonde Perifit peut être utilisée sans danger. Néanmoins, Anna Roy, sage-femme et auteur du livre « On en parle de mon périnée ? » pense qu’un rendez-vous avec un professionnel devrait être réalisé avant utilisation. D’après elle, la sonde peut aider, mais elle ne couvre pas tous les muscles du périnée. Elle prend l’exemple suivant, en expliquant que la sonde ne peut pas remplacer le professionnel.« Avec les doigts, on réalise un contre-appui pour que le travail musculaire soit plus fort », dit-elle dans une interview accordée au journal 20 Minutes. De son côté, l’un des créateurs de Perifit explique que deux capteurs de pression ont été intégrés pour faire travailler au maximum tous les muscles périnéaux. Et, il ajoute : « on peut aussi faire des bilans complets qu’on peut partager avec son professionnel de santé ».

En définitive, les spécialistes sont d’accord pour dire que le Perifit, est un super complément aux exercices prodigués par un professionnel. Quant au côté ludique, Anna Roy trouve cette idée plutôt intelligente, car la rééducation périnéale est plutôt ennuyeuse. En jouant, les patientes pourraient être plus consciencieuses et s’assurer une meilleure rééducation. Alors pourquoi pas ? Il faut juste accepter le mode de fonctionnement, puisque la sonde s’insère dans le vagin, je vous le rappelle ! La sonde Perifit est en vente au prix de 139 € sur Amazon. Que pensez-vous de cette invention ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

