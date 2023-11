Seesaw, un dispositif anti-incendie de voiture électrique sélectionné au concours d’invention James Dyson Award

Le marché mondial des voitures électriques est en pleine expansion. L’engouement des consommateurs pour ces véhicules de nouvelle génération s’explique principalement par le fait qu’ils sont moins polluants. À cela s’ajoute le fait que les gouvernements adoptent des dispositions fiscales allégeant la charge financière supportée par les automobilistes. Malheureusement, les batteries utilisées actuellement pour alimenter ces engins sont loin d’être parfaites. Parmi leurs principales faiblesses, on peut citer le fait qu’elles présentent un risque d’incendie relativement élevé.

Un concept intéressant

Pire encore, éteindre un feu qui se déclare au niveau des batteries d’une voiture électrique n’est pas chose aisée. En effet, ces composants sont souvent scellés dans un compartiment métallique situé sur la partie inférieure du véhicule, au niveau du plancher. Il faut en moyenne sept heures d’intervention et 5 000 l d’eau aux pompiers pour maîtriser ce type d’incendie. Une tâche qui est non seulement fastidieuse, mais qui nécessite également de grandes quantités d’eau, et ce, à une époque où la réduction de la consommation d’eau est devenue une question cruciale. Face à ces problèmes, un étudiant sud-coréen du nom de Yonghwan Shin a eu l’idée de concevoir le Seesaw. Il s’agit d’un dispositif léger, portable, pratique et peu coûteux permettant d’éteindre rapidement un incendie qui se déclenche au niveau du bloc d’alimentation d’une voiture électrique.

Une invention facile à utiliser

Pour concevoir cet équipement innovant, le jeune inventeur a pensé au fonctionnement d’une balançoire. Effectivement, le Seesaw utilise le principe du levier. La partie pénétrante est constituée d’une pointe hexagonale en acier à haute teneur en carbone traité thermiquement. L’autre extrémité est munie d’un point d’impact avec un matériau semblable à celui utilisé pour la fabrication de la tête d’un marteau.

L’utilisation du Seesaw est assez simple. Il suffit de le poser sur le sol et de positionner la partie pénétrante, qui injecte également l’eau, en dessous de l’emplacement de la batterie en feu. Ensuite, l’opérateur n’a qu’à frapper sur la zone d’impact avec un marteau pour que le corps pointu accède dedans. Une fois que c’est fait, il suffit d’ouvrir le robinet d’eau pour que le feu dans le compartiment « s’éteigne tout seul ».

Lauréat d’un prestigieux concours

Selon Yonghwan Shin, deux coups de marteau suffisent en moyenne pour pénétrer un matériau en alliage d’aluminium de 5 mm d’épaisseur. Avec ce système, l’insertion de l’eau dans la partie où se trouve la batterie du véhicule ne nécessiterait pas plus de 30 s. Le Seesaw est réglable en hauteur (14 à 18 cm) pour s’adapter au garde au sol de n’importe quelle voiture électrique et faciliter ainsi le travail des pompiers.

Grâce à son caractère innovant, l'invention de Shin est devenue la lauréate nationale du concours James Dyson Award 2023 en Corée du Sud. Plus d'infos : seesaw-fire.com.