REVR, l’invention d’un kit pour convertir une voiture thermique à l’électrique hybride, en quelques heures

Les transports font partie des secteurs qui devraient être décarbonés pour atteindre l’objectif climatique « zéro émission nette » en 2050. Cependant, aujourd’hui, la part des voitures à combustion interne reste encore élevée, bien qu’une diminution soit enregistrée. En France, au 1ᵉʳ janvier 2023, les véhicules à diesel et à essence représentent environ 93 % du parc automobile roulant, selon les chiffres d’AAA Data. Mais heureusement, il est actuellement possible de réduire l’empreinte carbone des voitures thermiques grâce à la technique du rétrofit électrique.

Cette pratique consiste à remplacer le moteur thermique et le réservoir du véhicule par un moteur électrique et une batterie. Elle présente néanmoins certaines limites, notamment son coût élevé et son délai de réalisation s’étendant sur plusieurs semaines. Afin d’éviter ces deux contraintes, Alexander Burton, étudiant à l’université RMIT en Australie, a mis au point le concept REVR. Selon lui, ce kit, présenté au concours d’invention James Dyson Award 2023, permet de transformer une voiture thermique en véhicule électrique hybride en moins d’une journée et à coût plus réduit. Explications.

Quelles sont les spécificités de cette innovation ?

Ce kit de mise à niveau comprend tous les équipements nécessaires pour rétrofiter un véhicule thermique. On y trouve des systèmes de climatisation et de chauffage, des contrôleurs, des boosters de direction et de freinage, ainsi que des batteries et des moteurs à flux axial plat. Dans ce projet, l’étudiant Alexander Burton a affirmé qu’il a modifié la forme et la structure de ce moteur à flux axial afin que celui-ci puisse s’intégrer directement entre la roue du véhicule et le frein à disque d’un véhicule.

Selon lui, le frein à disque et la roue, montés sur le rotor du moteur, peuvent tourner librement. Les essieux, le freinage hydraulique et le moteur thermique fonctionnent aussi comme avant. Le stator du moteur à flux axial plat capte le couple provenant des points de montage du châssis, via le moyeu de la roue. D’après cet inventeur, ce système de motorisation présente les atouts de l’entraînement direct, en l’occurrence un poids léger et un rendement élevé. Son installation peut s’effectuer en quelques minutes, même sans l’intervention d’un technicien.

Comment a été créé ce moteur-roue électrique ?

Cet inventeur a déclaré qu’il ne connaît rien aux moteurs au début. En revanche, il maîtrise la conception assistée par ordinateur (CAO) et aime bricoler. Il a ainsi eu l’idée de concevoir ce kit de conversion de voiture à combustion interne en véhicule électrique hybride pendant la crise du coronavirus. Il a réalisé plusieurs recherches, ce qui lui a permis de découvrir le concept de moteur à flux axial, baptisé YASA, installé dans un avion Rolls Royce. Il s’est inspiré de ce système existant pour développer son nouveau moteur REVR.

Alexander Burton a recouru à des logiciels de CAO et de modélisation de flux magnétique gratuits pour assurer la conception de son nouveau moteur. Il a réalisé une analyse par éléments finis sur des centaines d’itérations afin de parvenir à créer son premier prototype. Afin de maîtriser le coût de construction du système, cet inventeur a privilégié l’utilisation des composants imprimés 3D et des pièces OEM. Il a limité autant que possible l’usinage CNC. Selon lui, un véhicule à rénover peut accueillir deux ou quatre unités de ce moteur-roue électrique. Ce dernier serait en mesure de fournir une puissance similaire ou supérieure à celle produite par le moteur à combustion interne. Plus d’informations : The James Dyson Award

