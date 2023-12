Des chaussettes à neige innovantes et faciles à installer pour se mettre en conformité avec la Loi Montagne

Alors que le dernier mois de l’année vient de débuter, de nombreuses régions de France connaissent déjà quelques splendides chutes de neige. La nature montagnarde revêt son manteau blanc et sera, dans quelques semaines, le paradis des fous de la glisse, des raquettes et des batailles de boules de neige. Pour les vacances d’hiver, vous rejoindrez peut-être l’une des magnifiques stations de ski françaises, mais avant cela, il va falloir vous mettre en conformité avec la Loi Montagne. Une loi qui existe depuis quelques années, mais qui devrait réellement entrer en vigueur cette année. Depuis le 1ᵉʳ novembre et jusqu’au 31 mars, vous devez disposer d’équipements de sécurité sur les pneus des voitures, pour emprunter certains axes. Changer de pneus n’est pas forcément nécessaire, car coûteux. Cependant, il est possible d’utiliser des chaussettes à neige*. Homologuées et sécuritaires, elles vous permettent de grimper sur les stations en vous conformant à la nouvelle réglementation. Focus sur les chaussettes à neige.

Les chaussettes à neige, qu’est-ce que c’est ?

Les chaussettes pour pneus figurent parmi les dispositifs antidérapants disponibles pour la conduite hivernale, visant à maintenir un contact optimal entre le pneu et la chaussée afin d’améliorer la traction. Elles peuvent donc éviter l’achat de pneus neige. Ces accessoires hivernaux se présentent sous la forme de housses enveloppant les roues des véhicules, procurant une meilleure adhérence sur les routes enneigées ou verglacées. Fabriquées en fibres de polyester, elles favorisent l’absorption de la neige fondue provenant du frottement avec le sol. Antidérapantes et robustes, elles couvrent le pneu et la jante de la roue du véhicule. Conformément à la Loi Montagne, l’utilisation de chaînes à neige textiles est obligatoire par roue motrice. Pour les véhicules à 4 roues motrices, cette exigence implique l’installation de quatre chaînes à neige textiles, bien que la plupart des véhicules soient équipés de 2 roues motrices (traction ou propulsion).

Comment installer les chaussettes à neige ?

L’installation des chaussettes à neige est une opération rapide et simple, applicable aussi bien sur des pneus neige que sur des pneus été. En moins de cinq minutes, vous pouvez les monter, ce qui constitue leur principal avantage, en plus de leur aspect économique. Voici les étapes à suivre :

Enfilez la chaussette par le haut de la roue, idéalement sur une surface plane.

Positionnez l’élastique sur le flanc intérieur de la roue.

Roulez quelques mètres.

Repositionnez correctement la chaussette.

Roulez une centaine de mètres pour vous assurer d’une mise en place optimale sur le pneu.

Lors de l’utilisation des chaussettes à neige textiles, vous devez respecter une vitesse maximale de 50 km/h, conformément au Code de la route. Assurez-vous également que ces dispositifs sont homologués B26 pour être en accord avec la réglementation européenne.

Trois exemples de chaussettes à neige

Les chaussettes à neige textile Michelin EVO

La nouvelle conception textile exclusive de Michelin assure une adhérence exceptionnelle, une motricité maximale et un montage sans effort, en moins de deux minutes. Les multi bandes textiles ultra-absorbantes améliorent la performance des chaussettes S.O.S. Grip Évolution de +50 % lors des démarrages sur la neige. De plus, ces chaînes à neige textiles intègrent le système réfléchissant Night Vision Security, améliorant significativement la visibilité latérale du véhicule pendant la nuit. Les chaussettes à neige Michelin EVO sont actuellement en promotion sur toutes les tailles disponibles, avec jusqu’à 17 % de moins sur les SOS EVO 9.

Les chaussettes à neige Goodyear ULTRAGRIP

Le jeu complet de deux chaînes à neige 100 % textiles du géant du pneu Goodyear sont spécialement conçues pour les 2 roues motrices. Chaque ensemble est accompagné de 2 gants facilitant l’installation, et le produit est breveté (Önrom V 5121 GEPRÜFT, CONFORM B26). L’installation est rapide et aisée, se déroulant en seulement 4 étapes, évitant ainsi les tracas des installations complexes et encombrantes. Ces chaînes à neige textiles se distinguent par leur silence, grâce à l’absence de vibrations. Elles sont destinées à être utilisées exclusivement sur les routes enneigées ou verglacées. Compatibles avec l’ABS et l’ESP, elles conviennent également aux véhicules 4×4, aux camionnettes et aux véhicules utilitaires. La vitesse de conduite maximale avec les chaînes montées est de 40 km/h. Plusieurs tailles sont disponibles évidemment, mais toutes sont actuellement en promotion sur Amazon.

Les chaussettes à neige EASYSOCKS

Les chaussettes à neige Easysocks fabriquées en Espagne sont spécialement conçues pour être utilisées sur la neige et la glace. Elles se distinguent par leur simplicité d’utilisation, leur rapidité d’emploi et peuvent être lavées en machine à 30°. Les chaînes Easysocks sont conçues pour une utilisation sur route enneigée et non sur l’asphalte. La fabrication du maillage adopte une structure en maillage plat, où les fils se croisent horizontalement (trame) et verticalement (chaîne). La direction et la stabilité du maillage sont principalement assurées par la chaîne, tandis que la trame apporte l’élasticité nécessaire. Ce processus de fabrication, appelé “trybologic” et breveté, confère au tissu une excellente capacité d’absorption. Tous les modèles de la marque Easysock sont actuellement en promotion sur Amazon.

