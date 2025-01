Ces chaussettes à neige pourraient être vos meilleures alliées pour affronter les routes enneigées

Nous avons un principe sur NeozOne : tenir compte des remarques et des commentaires de nos lecteurs sur nos articles. Parfois, ils sont assassins, souvent bienveillants, mais c’est aussi le jeu ! Dans l’article sur les inconvénients des chaussettes à neige, l’un de nos lecteurs, Olivier, s’interrogeait sur certains types de chaussettes à neige, et notamment sur celles de la marque Musher. Sa question étant de savoir, entre autres, si ces dernières permettaient de rouler sur sol sec, sans déchausser ? Je vous répondrai, bien entendu, dans cet article. En attendant, comme vous le savez, jusqu’au 31 mars de chaque année, la Loi Montagne s’applique désormais dans certains départements. Ainsi, il est obligatoire d’être équipé de dispositifs anti-dérapants comme des chaînes, des pneus hiver ou des chaussettes à neige. Alors, les chaussettes Musher pourraient-elles vous permettre de rouler en toute sécurité, sans les désagréments des chaussettes classiques ? Réponse dans cet article.

Les chaussettes à neige Musher une innovation Française

Les chaussettes à neige Musher ne sont pas de simples accessoires hivernaux. Il s’agit d’une innovation française brevetée par l’INPI (FR3140637). Conçues et fabriquées en France, elles combinent durabilité, légèreté et efficacité. Contrairement aux chaînes à neige ou aux chaussettes classiques qui peuvent se déchirer sur le bitume, les Mushers sont équipées d’une armure à mémoire de forme. Cette dernière leur permet de s’adapter parfaitement à vos pneus, même après plusieurs utilisations. Ces chaussettes résistantes et réutilisables s’installent en un rien de temps et assurent une excellente adhérence sur la neige comme sur le verglas.

Quelles technologies embarquent-elles ?

Vous allez me dire : ok ce sont des chaussettes à neige quoi ! Eh bien non, les chaussettes à neige Musher, c’est une technologie de pointe qu’elles embarquent. En effet, leur bande de roulement est fabriquée à partir d’un tricotage 3D à mémoire de forme. Ce design innovant permet aux chaussettes de se plaquer parfaitement sur le pneu après seulement quelques mètres de roulage. Le résultat ? Une adhérence maximale et une stabilité impressionnante, même sur les routes verglacées. Pour ce faire, Musher utilise des matières textiles souples, mais robustes, ce qui rend leurs sur-pneus à la fois légers, résistants et peu encombrants. De plus, les chaussettes Musher permettent de rouler jusqu’à 150 km sur routes dégagées. Ce qui n’est pas le cas des chaussettes classiques, souvent contraignantes, car elles doivent être montées et démontées en fonction de la présence de neige ou de verglas.

Pourquoi sont-elles une excellente alternative aux chaînes à neige ?

Les chaînes à neige traditionnelles sont fréquemment redoutées pour leur installation compliquée et leur poids. Les chaussettes à neige Musher, en revanche, se posent en quelques minutes seulement et sans effort. Et, une fois démontées, elles se rangent facilement dans le coffre, à l’intérieur de leur boitier compact. De plus, elles sont totalement silencieuses et évitent les vibrations inconfortables souvent causées par les chaînes. Sachez également qu’elles répondent à la Norme européenne EN 16662-1 et peuvent être installées sur des véhicules « non chaînables », encore un bon point pour les Musher. Enfin, elles sont par ailleurs respectueuses de l’environnement, car leur durabilité limite le besoin de remplacement fréquent.

Certes, elles sont un peu plus chères que des chaussettes à neige classiques, comptez de 83 € à 179 € en fonction de la taille de vos pneus (pensez à vérifier avant d’acheter), mais elles sont durables. Avec plus de 200 achats au cours du dernier mois, et une note de 4,5/5 sur 229 commentaires déposés, elles tiennent le haut du podium, c’est une certitude ! Plus d’informations sur le site officiel Musher. Et vous, avez-vous déjà testé des alternatives aux chaînes traditionnelles et notamment les Musher ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

