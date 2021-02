Chatou (78) : un passage piéton interdit aux piétons pour laisser la priorité aux voitures aux heures de pointe...

Depuis votre plus jeune âge on vous rabâche de traverser sur les passages piétons ! Effectivement il est normal et nécessaire d’emprunter les passages « cloutés » si vous circulez à pied. Mais si vous vous baladez à la frontière entre deux départements franciliens, le passage piéton est… interdit aux piétons.

Le pont de Chatou (78) qui permet de traverser la Seine pour atteindre Rueil-Malmaison (92) possède une signalisation un peu particulière… Il faut nuancer cette interdiction, car il est bien interdit de le traverser mais seulement aux heures de pointe ! Explications.

Pour celles et ceux qui connaissent le coin, ce pont se trouve à la sortie de l’A86, autoroute ceinture qui accueille toute la circulation autour de Paris ! Sur ce pont, ce sont chaque jour plus de 45 000 véhicules en tous genres qui passent ! Pour tenter de fluidifier la circulation et d’empêcher un énorme bouchon, la mairie de Chatou a pris une décision radicale !

Ainsi pendant trois heures chaque jour, les piétons n’ont plus le droit de traverser ce pont. Les traversées de piéton entraînaient chaque jour des bouchons monumentaux lors de leur passage par le déclenchement du feu tricolore

Passage piéton fermé 3h30 par jour

De 17h à 20h30, le feu « des piétons » ne passe plus jamais auvert, il reste en orange clignotant pour laisser passer les voitures. Pendant ces heures de priorité aux voitures, la municipalité a mis en place un passage souterrain piétonnier… Le problème étant qu’il est difficilement accessible et surtout complétement impossible à emprunter pour les personnes en fauteuil roulant ! Un souterrain escarpé qui permet à peine, aux personnes âgées ou à mobilité réduite de traverser…

Un passage piéton interdit aux piétons ? Bienvenue à Chatou, dans les Yvelines, une ville traversée par la D 186, un axe très emprunté de 2 x 2 voies desservant l’ouest parisien. https://t.co/BW7oozk9xr — Commute de Paris (@CommuteDeParis) February 18, 2021

Six barrières à contourner pour pouvoir accéder ! La municipalité a donc préféré que les 315 m du pont soient réservés aux voitures, plutôt qu’aux piétons et aux cyclistes. Au début du confinement, une piste cyclable avait été aménagée… Plus de confinement, plus de piste cyclable ! Place aux voitures ! A méditer !