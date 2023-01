Sécurité Routière : trois inventions et innovations qui sauvent des vies sur les routes

En termes de sécurité routière, une année qui commence, c’est remettre à zéro les compteurs du nombre de morts ou blessés sur les routes. Une nouvelle année, c’est aussi le souhait de voir ce nombre de vies perdues sur la route, diminuer ! Nous ne parviendrons jamais à atteindre le chiffre zéro en la matière, mais avec plus de prudence et moins d’inconscience, peut-être que ces vies perdues auraient pu être sauvées. Pas d’alcool au volant, pas de cannabis non plus, pas de téléphone en conduisant, le respect des limitations de vitesse, le respect des autres, ces quelques règles simples, si elles étaient respectées éviteraient sans doute quelques drames. Et il existe aussi certaines inventions qui ne pourront rien contre la bêtise humaine, mais qui pourrait quand même sauver des vies sur la route ! Découverte.

Good Angel, l’éthylotest nomade

Quand on conduit, on ne boit pas ! Et pour être sûr de pouvoir conduire en toute sécurité, je dois pouvoir vérifier mon alcoolémie. Le taux maximal d’alcoolémie est, on le rappelle, 0,5 g/l de sang pour les conducteurs de plus de 3 ans de permis, et de 0,0 g/l de sang pour les conducteurs en permis probatoire. Afin de réduire les risques de conduite en état d’ivresse, il existe une application couplée à un éthylotest nomade qui mesure votre taux d’alcool, vous géolocalise, puis fait appel à un taxi ou à un service de conciergerie pour vous ramener à bon port. Son nom : Good Angel. Le système Good Angel peut également être couplé avec un anti-démarrage, vous soufflez, vous dépassez la limite autorisée, la voiture ne démarre pas. C’est aussi simple que cela et l’on se demande presque pourquoi ce genre de dispositif n’existe pas, de série, sur tous les véhicules à moteur !

L’invention de Jean-Michel Sinet

Cette invention récente n’est pas encore commercialisée, et son inventeur, habitant de l’Oise, espère pouvoir l’inclure dans les kits de sécurité (triangle, gilet jaune) dans un avenir proche. L’invention semble évidente et pourtant personne n’y avait encore pensé. Cette dernière entend protéger les usagers de la route, des véhicules abandonnés ou accidentés sur le bord des routes, qui peuvent devenir de véritables dangers pour les autres, surtout la nuit. L’invention consiste en un disque réfléchissant de 30 cm de diamètre, à placer sur le véhicule accidenté ou abandonné suite à une panne.

L’objectif de ce disque étant de signaler aux autres usagers, la présence du véhicule, mais également d’indiquer que ce véhicule a déjà été vu par les secours, et que personne n’est en souffrance à l’intérieur. L’homme a imaginé ce disque après qu’il a eu découvert une voiture sur le toit, avec, à son bord, deux personnes inanimées. Jean-Michel Sinet explique dans une interview accordée au journal OiseHebdo : « Le disque permet d’identifier au premier coup d’œil un véhicule où il n’y a plus personne à bord. Si le disque est mis, pas la peine de l’inspecter. Mais s’il est absent, toute personne qui circule à proximité à l’obligation morale d’aller vérifier. Ne pas réagir serait une attitude responsable, voire une non-assistance à personne en danger ». Un brevet d’invention vient d’être déposé, et le créateur espère que son disque réfléchissant intégrera les kits de sécurité dans les véhicules.

Le Resqme de Laurent Colasse

Ce petit porte-clés inventé et breveté par Laurent Colasse en 2003 n’est pas réellement récente, mais depuis sa sortie, il a vendu plus de 5 millions de porte-clés, et sauver des milliers de vies ! Lancé en Californie, faute de soutien des autorités françaises, le Resqme est pourtant bien une invention française. Pour rappel, le Resqme (Sauvez-Moi) est un petit objet qui va vous permettre de, vous dégager de votre véhicule en cas d’accident, voire en cas de submersion.

D’un côté, une lame tranchante et sécurisée, vous permet de couper en quelques fractions de seconde, la ceinture de sécurité qui vous entrave. Et de l’autre, un système brise vitre, qui aide à la briser d’une simple poussée avec le Resqme. Un petit objet à moins de 10 € qui devrait, lui aussi, équiper tous les véhicules en série.