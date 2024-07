Une amende de 200 € si vous conduisez avec ces lunettes de soleil sur certaines routes d’Europe !

Quelle sera votre destination pour vos futures vacances ? La montagne ? La campagne ? Ou, comme la plupart d’entre nous, le soleil, la plage et la mer ? Peu importe, lors d’un « été normalement constitué », ce qui n’est, pour le moment, pas le cas chez moi, en région parisienne, le Soleil brille, nous réchauffe et nous éblouit aussi. Nous avons vécu en France, l’un des quatre printemps les plus détestables de ces dernières années. Espérons mieux pour les semaines à venir. Pour contrer cet éblouissement sur la plage, ou au volant de notre voiture, nous chaussons des lunettes de soleil ! Un geste automatique qui est censé protéger nos yeux de l’éblouissement et nous permettre de conduire confortablement. Ce que l’on sait beaucoup moins, c’est que toutes les lunettes de soleil ne sont pas autorisées pour conduire. Et, en Espagne, cela pourrait vous couter bien plus cher qu’une paire de lunettes de soleil. Décryptage.

L’Espagne, intraitable avec certains types de lunettes de soleil ?

Dans ce pays méditerranéen, la mortalité routière, est, comme en France, un problème majeur. En 2022, la Roumanie détenait le triste record européen des décès sur la route, avec 89 personnes tuées pour un million d’habitants. L’Espagne, elle, avec 63 vies enlevées, arrivait en 4ᵉ position. À titre de comparaison, la même année, en France, nous déplorions 49 décès sur la route. L’Espagne, étant le pays le plus touché, parmi les pays d’Europe occidentale, les autorités ne lésinent pas avec la Sécurité Routière pour tenter de réduire ces chiffres. Et, certaines lunettes de soleil sont dans le viseur des autorités espagnoles, via la Direction Générale de la Circulation. Ainsi, les lunettes « fantaisie » sont tout bonnement interdites pour conduire. Pour les autorités, ces lunettes réduisent certes l’éblouissement, mais n’assurent pas une visibilité suffisante, notamment lorsqu’elles sont trop foncées.

Quelles sont les lunettes de soleil autorisées en Espagne ?

Dans le commerce, les lunettes de soleil sont classées en cinq catégories. Ainsi, lorsque vous achèterez des lunettes de soleil, il faudra veiller à vérifier la catégorie dans laquelle elles sont classées. La catégorie 0 englobe les lunettes dont les verres absorbent 19 % de la lumière solaire, contre 56 % pour la catégorie 1 ou 81 % pour la catégorie 2. Deux autres catégories existent : la 3 pour des verres bloquant 92 % de la lumière solaire, et la 4 pour les verres très foncés, qui absorbent 98 % de la lumière solaire. Si, dans votre boîte à gants, vous disposez de lunettes de soleil de catégorie 4, ne les portez surtout pas en Espagne, vous risquez une amende de 200 € ou 100 € si vous payez sur place. D’autres mesures devraient être prises concernant les lunettes avec de trop grosses montures, réduisant par conséquent le champ de vision. Un dernier point important ? Quelle que soit la catégorie de vos lunettes, il est strictement interdit de les porter pour conduire, de nuit. En même temps, on ignore bien à quoi cela peut servir, mais bon, certains le font !

Et, en France, peut-on conduire avec toutes les lunettes de soleil ?

Eh bien non, car cela provient d’une directive européenne du 9 mars 2016 relative aux équipements de protection individuelle. Ne criez pas au scandale, cette directive existe depuis huit ans, mais je ne suis pas certaine que beaucoup la connaissent ! Toujours est-il, qu’en France, seules les lunettes de soleil de catégorie 4 sont également interdites, toutes les autres sont autorisées. En toute logique, elles doivent aussi être adaptées à votre vue ! Quant à l’amende encourue, c’est une amende de 4ᵉ classe qui peut vous faire perdre trois points sur votre permis de conduire et de vous valoir une amende de 135 € !

Changez vos lunettes de soleil pour une catégorie autorisée, pourrait vous permettre de belles économies, et de conserver tous vos points. À méditer ! Aviez-vous connaissance de cette loi européenne qui interdit certains types de lunettes de soleil ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .

