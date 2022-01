GoSun Flow, un ingénieux filtre à eau solaire et nomade

De nos jours, la mode est à la « purification » … Avec cette pandémie mondiale, assainir, purifier, nettoyer sont devenus des mots que l’on utilise presque quotidiennement…. Pourtant, il est un élément naturel que l’on purifie depuis longtemps : l’eau évidemment… Que ce soit en bivouac, en camping ou dans certains pays où l’accès à l’eau potable n’est pas aisé, il n’y a pas d’autre choix que de purifier l’eau disponible… Pour la rendre potable justement ! Boire de l’eau non purifiée, c’est s’exposer à de potentielles maladies qui pourraient s’avérer dangereuses, voire mortelles. Pour tenter de répondre à la problématique de la purification de l’eau en camping, GoSun Flow propose un purificateur d’eau à énergie solaire qui devrait vous rendre la vie plus facile. Présentation.

Le concept du GoSun Flow

Avec ce petit purificateur portable, vous n’aurez plus à vous soucier d’avoir de l’eau potable en permanence. Ce qui devrait déjà alléger considérablement votre sac à dos de camping. De plus, avec le GoSun Flow, vous n’aurez pas non plus à vous soucier de vos déchets plastiques puisque vous n’aurez plus besoin de bouteilles ! Le purificateur d’eau portable dispose également d’un petit évier sur lequel il est possible de raccorder une douche solaire. Un petit appareil trois-en-un qui pourrait vous rendre de fiers services l’été prochain.

Petit mais costaud !

Ce purificateur d’eau est conçu pour qu’il puisse tenir dans un sac à dos et remplace le stock de bouteilles que vous aviez prévu. Pour filtrer l’eau, il utilise l’énergie solaire, un élément qui ne risque pas de manquer si vous envisagez une randonnée dans les Alpes en été ! Il possède une capacité de filtration de 99.99% des agents pathogènes… Le 0.01% manquant c’est juste parce que « Personne n’est parfait ! » Il peut filtrer et rendre potable environ 1 litre d’eau par minute. On peut donc la boire, se laver les mains ou remplir une poche de douche solaire pour profiter d’une douche chaude. C’est peut-être ce qu’il manque le plus lorsque vous partez en bivouac non ?

Comment ça marche ?

Comme nous vous l’avons dit, le GoSun Flow fonctionne grâce au soleil. Il suffit de placer le tuyau d’admission dans n’importe quel point d’eau (torrent, étang, lac etc…) puis de branchez la pompe sur le dispositif pour que le filtrage commence. Pour utiliser le robinet ou la douche, il suffit de serrer le robinet et d’appuyer sur la pompe. Le dispositif peut se fixer sur un arbre, une branche, et même sur la hayon de votre véhicule si vous bivouaquer en camping-car par exemple.

La capacité de filtration du GoSun Flow

Le GoSun Flow est doté d’un filtre capable de purifier environ 1000 litres d’eau. Le filtrage se compose de trois filtres :

Disque filtrant en polypropylène qui élimine les grosses saletés

Filtre à charbon à haute efficacité qui absorbe les produits chimiques et les métaux lourds

Un filtre en nano fibre d’aluminium qui créer une charge électropositive pour tuer les plus petites bactéries qui seraient passées au travers des deux précédents.

Pour le branchement de la pompe, il est relié par un câble USB qui vous permettra de ne pas avoir à pomper pour avoir de l’eau. Bien évidemment, il est solaire et dispose de panneaux solaires intégrés qui pourra vous fournir de l’eau chaude !