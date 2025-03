« D’une pierre deux coups », une invention qui transforme les déchets nucléaires en énergie

Si l’énergie nucléaire se présente actuellement comme une des solutions pour produire de l’électricité bas-carbone, elle génère des déchets radioactifs dangereux. Selon l’Andra (Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs), ces derniers peuvent entraîner des irradiations externes et des contaminations internes, en cas d’inhalation ou d’ingestion. Pour traiter les déchets radioactifs et réduire significativement leur volume, Moltex Energy Canada Inc. a mis au point un procédé appelé WATSS. Cette technologie révolutionnaire permet de les transformer en sels stables, pouvant être utilisés pour produire de l’énergie.

Un procédé efficace pour extraire la matière transuranienne

Le procédé chimique WATSS a pour objectif d’utiliser la matière transuranienne pour la transformer en sels stables. Selon Moltex, en seulement 24 heures, il est possible d’extraire 90 % de celle-ci et l’efficacité du processus peut encore être améliorée, avec une durée de traitement plus conséquente. Concernant cette technologie innovante, le PDG de l’entreprise, Rory O’Sullivan, a déclaré que l’augmentation de la demande en énergie doit être « compensée par des capacités accrues en aval du cycle du combustible ». Il a également ajouté que le procédé mis au point par son équipe se présente comme une excellente solution pour réduire les risques liés aux responsabilités des entreprises et transformer les déchets nucléaires en ressource énergétique précieuse. Pour information, d’après des chiffres publiés sur le site des Nations Unies, le parc nucléaire mondial comptait 417 réacteurs en 2024 et 62 réacteurs en construction.

Une transformation réalisée en quelques étapes

La transformation des déchets nucléaires par le procédé WATSS s’effectue en quelques étapes. Dans un premier temps, les combustibles usés subissent une oxyréduction pour les préparer au traitement. Ensuite, la matière transuranienne est dissoute grâce à du sel fondu, afin de la séparer de l’uranium. La prochaine étape consiste à éliminer les produits de fission et à obtenir un combustible, en raffinant la matière extraite des déchets. Ce processus permet de produire des sels à base de fluorure ou de chlorure. Il est à noter que les installations WATSS doivent être situées à proximité des centrales nucléaires pour faciliter l’acheminement des déchets et réduire les risques relatifs à leur transport.

Une solution facile à mettre en œuvre

Selon Moltex Energy Canada Inc., le procédé de transformation des déchets nucléaires est très facile à mettre en œuvre et a une forte résistance à la prolifération. Par ailleurs, l’entreprise estime qu’il constitue une alternative nettement plus avantageuse aux traitements classiques. En effet, les processus de gestion de déchets radioactifs actuels ont pour objectif de les collecter, de les transporter et de les traiter, afin de réduire, voire de supprimer, les mauvaises répercussions des rayonnements. En revanche, celui mis au point par Moltex permet de les transformer en une ressource précieuse qui peut être exploitée pour produire de l’énergie à partir de réacteurs spécifiques.

Il faut savoir qu'en France, 725 millions d'euros ont été dépensés pour la gestion des déchets radioactifs en 2021, selon les ministères de l'Aménagement du territoire et de la Transition écologique. Si ce coût est relativement faible comparé à celui de la protection et la dépollution des sols et des eaux, par exemple, il représente une charge non négligeable pour les entreprises et les administrations publiques. Plus d'informations sur le procédé WATSS sur moltexenergy.com.