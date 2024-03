Une catapulte électromagnétique pour lancer des avions hypersoniques à Mach 5 (6 174 km/h) dans l’espace

Notre fascination pour l’espace ne date pas d’hier. Les humains ont toujours rêvé de voyager à travers l’immensité de l’Univers pour partir à la découverte de nouveaux mondes et éventuellement de nouvelles formes de vie. Même si cela ne semble pas très « terre à terre » et c’est le cas de le dire, l’exploration spatiale fait progresser la technologie et favorise la collaboration internationale. En Chine, par exemple, l’Institut de recherche sur la technologie des engins spatiaux de la China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC) développe actuellement une technologie qui pourrait révolutionner les voyages spatiaux. Une innovation qui vise à faciliter le lancement de véhicules supersoniques avec des « railguns », également connus sous le nom français de canon électromagnétique.

Un système de propulsion pour remplacer les fusées

Le dispositif développé par les ingénieurs de l’agence spatiale chinoise vise à faciliter le décollage et la sortie de l’orbite terrestre des véhicules spatiaux. Les travaux de recherche de la CASIC portent sur la création d’un système de lancement suffisamment puissant pour catapulter un vaisseau spatial habité de la taille d’un Boeing 737. Un projet ambitieux qui permettrait de lancer un véhicules de 50 tonnes à l’aide d’un puissant champ magnétique tout en s’affranchissant des fusées conventionnelles, jugées lourdes et énergivores.

Atteindre une vitesse phénoménale

La recherche, menée dans le cadre du projet Tengyun de l’agence spatiale chinoise, ne date pas d’hier. Elle a débuté en 2016. L’idée consiste à utiliser une piste électromagnétique géante pour accélérer un engin spatial à une vitesse allant jusqu’à Mach 5. Une fois dans les airs et à une certaine altitude, le véhicule allume ses moteurs fusées afin d’amplifier la poussée et la vitesse jusqu’à atteindre la vitesse orbitale. Mais avant de parvenir à un tel exploit, les scientifiques chinois devront d’abord surmonter d’importants défis techniques.

Réduire les coûts de mise en orbite

Si le projet ne vise pas uniquement à développer une piste de lancement électromagnétique, il implique également la création d’un véhicule spatial compatible. La CASIC devra tenir compte du confort et de la sécurité des passagers, mais aussi de la puissance nécessaire pour faire fonctionner le système. Les railguns actuels utilisés pour lancer des aéronefs à partir de l’USS Gerald R. Ford nécessitent une énergie de 121 mégajoules pour atteindre une vitesse d’environ 240 km/h. Pour atteindre Mach 5, le dispositif chinois aurait ainsi besoin de 50 000 mégajoules. Or l’idée consiste à lancer un appareil de 50 tonnes, soit bien plus lourd que les avions pouvant être catapultés depuis le porte-avions de la Marine américaine.

Cela veut dire que pour fonctionner correctement, le système pourrait avoir besoin d'une source d'alimentation électrique ayant une puissance comparable à celle d'une centrale nucléaire… Quoi qu'il en soit, s'il aboutit, ce programme chinois pourrait réduire les coûts de mise en orbite à quelques dizaines de dollars par kilogramme, contre plusieurs milliers de dollars par kg actuellement.