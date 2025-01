SunHydrogen, l’invention d’un panneau solaire qui produit de l’hydrogène vert

L’hydrogène est considéré comme le vecteur d’énergie du futur. Il permet non seulement de produire de l’électricité, mais également de faire fonctionner des moteurs thermiques qui peuvent être intégrés dans les véhicules terrestres, les avions et les bateaux. Le principal avantage de cette molécule est que lorsqu’elle est brulée, elle ne rejette que de l’eau. Son utilisation à grande échelle devrait donc nous permettre de réduire considérablement nos émissions de gaz à effet de serre. Malheureusement, l’hydrogène est actuellement produit majoritairement à partir de processus impliquant le recours à des combustibles fossiles. À cela s’ajoute le fait que les sites de production sont souvent éloignés des consommateurs.

Une approche inspirée par la photosynthèse végétale

C’est en partant de ce constat que SunHydrogen a eu l’idée de mettre au point une solution qui vise à révolutionner la production d’hydrogène vert. Celle-ci consiste en un panneau qui extrait directement l’hydrogène de l’eau en s’appuyant uniquement sur l’énergie solaire. L’appareil comporte des nanoparticules baptisées « hétérostructures photoélectrosynthetiquement actives » (PAH) qui arborent de multiples couches. Il produit du dihydrogène (H2) en imitant le mécanisme de photosynthèse des plantes. Ce n’est pas la première fois que nous vous parlons de cette société avec cet article à propos d’un autre modèle de panneau solaire pour produire de l’hydrogène.

Une démonstration réussie

« Alimentées par l’énergie solaire, des milliards de nos nanoparticules microscopiques scindent l’eau au niveau moléculaire, extrayant l’hydrogène pour l’utiliser comme source d’énergie propre et ne laissant que de l’oxygène propre comme sous-produit », explique SunHydrogen sur son site. Le 11 décembre, l’équipe de la start-up dirigée par Tim Young a réussi à produire de l’hydrogène vert en utilisant sa technologie lors d’un essai dans le laboratoire de SunHydrogen à Coralville, dans l’Iowa, aux États-Unis. Ce qui est d’autant plus intéressant, c’est que le test s’est déroulé dans un environnement exposé à des températures inférieures à zéro.

Produire près du lieu de consommation

Comme vous l’aurez compris, cette technologie de production d’hydrogène vert est censée fonctionner même dans les régions froides. Lors de l’essai qui s’est déroulé le mois dernier, SunHydrogen a utilisé un prototype de panneau solaire de 1 m². À noter qu’une vidéo qui résume cette étape a été mise en ligne par l’entreprise. Avec son approche révolutionnaire, SunHydrogen vise ainsi à éliminer le transport de longue distance de l’hydrogène vert en privilégiant une production sur place ou à proximité du consommateur.

Un concept qui pourrait rendre le carburant encore plus durable et moins couteux, tout en réduisant les risques liés à son transfert. Des essais impliquant des modules plus grands (25 m² et plus) sont prévus. Plus d’infos : sunhydrogen.com. De nombreuses solutions pour produire de l’hydrogène vert voient le jour, et la technologie s’améliore, serez-vous tenté de produire votre propre hydrogène d’ici peu ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .