Honda invente la valise qui se transforme en scooter électrique (et vice versa), la Motocompacto

En France, plus de 38 millions de véhicules sont aujourd’hui en circulation. Dans les grandes villes, les embouteillages font perdre un temps précieux. En Île-de-France par exemple, un automobiliste peut passer plus de 2 h 30 dans les bouchons chaque semaine. Il convient aussi de parler de la pollution atmosphérique causée par les voitures utilisant encore des moteurs à combustion. Bien que les émissions moyennes de CO₂ des voitures neuves soient en baisse, elles demeurent élevées dans l’Hexagone (94,7 g/km en juin 2023).

Pour résoudre ces deux problèmes majeurs (embouteillage et pollution), les solutions de mobilité urbaine telles que les trottinettes et les vélos électriques sont en plein essor ces dernières années. Très récemment, Honda a notamment lancé son nouveau dispositif de transport électrique, baptisé Motocompacto. Celui-ci a la particularité d’être pliable et portable. Dans cet article, nous vous invitons à mieux connaître cette innovation.

Les spécificités du Honda Motocompacto

Cette solution de mobilité urbaine est considérée comme l’héritier du Motocompo, un petit scooter pliant produit par la même marque entre 1981 et 1983. Son design semble peu attrayant, mais le concepteur a voulu surtout mettre la praticité en avant. L’utilisateur peut plier rapidement le siège, le guidon et les roues pour transformer cet engin de transport personnel en mallette dotée d’une poignée. En mode plié, le Motocompacto peut être porté à la main, rangé dans le coffre d’une voiture, transporté dans les trains, etc. Il peut aussi être placé dans la maison ou le bureau sans encombrer l’espace.

Cet appareil possède un format particulièrement compact. Lorsqu’il est plié, son cadre ne mesure que 74,42 cm de large, 53,59 cm de haut et 9,39 cm d’épaisseur. Mais son inconvénient est peut-être son poids assez lourd (18,59 kg). Si l’utilisateur est moins costaud, il sera difficile de le transporter à la main plus longtemps. Alors, il convient de toujours bien vérifier le niveau de la batterie avant le départ pour éviter les désagréments en chemin.

Comment fonctionne-t-il ?

Ce moyen de transport personnel est doté d’un moteur électrique de 490 W. Il serait en mesure de rouler jusqu’à 15 mph (25 km/h). Dès le démarrage, il serait possible d’atteindre cette vitesse maximale en seulement 7 s, selon l’entreprise Honda. Grâce à sa batterie électrique rechargeable intégrée de 6,8 Ah, ce véhicule pourrait parcourir jusqu’à approximativement 19 km entre deux charges. En effet, son autonomie devrait suffire pour que les citadins puissent faire leurs petits trajets quotidiens sans se préoccuper des embouteillages. Il faut environ 3 h 30 pour recharger complètement cette batterie.

Lors des déplacements, le conducteur peut lire le niveau de la batterie et la vitesse sur l’écran LED de l’engin. De plus, l’éclairage permet de rouler sans souci le soir. Contrairement aux vélos électriques, le Motocompacto est sans pédale ni chaîne de transmission. En revanche, il dispose de deux repose-pieds et une béquille permettant de stationner le véhicule sans le plier. En ce qui concerne le prix, cette solution de transport électrique urbain devrait être disponible à 995 $ (environ 929 €) auprès des concessionnaires Honda et Mazda à partir de novembre 2023. Pour obtenir plus d’informations sur cette nouvelle forme de véhicule sans émission de carbone, rendez-vous sur Motocompacto.honda.com.

