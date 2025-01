Anthos Air Power a développé en Normandie un étonnant moteur à air comprimé

Le secteur automobile ne cesse d’évoluer. Alors que les voitures électriques sont considérées comme LA solution face au réchauffement climatique en raison de leur propulsion qui n’émet pas de gaz à effet de serre, en France, Anthos penche sur une approche plutôt différente. Cette start-up normande a développé un moteur à air comprimé pour remplacer le moteur thermique conventionnel. Avec cette alternative durable, qui promet en plus d’être plus silencieuse, l’entreprise vise à redéfinir la façon dont les véhicules automobiles sont alimentés. Pour démontrer les performances et la fiabilité de l’Air Power, Anthos a installé un prototype sur un Renault Master dont le moteur à combustion a été retiré pour être remplacé par le propulseur révolutionnaire.

Révolutionner le monde du transport

Les travaux de conversion ont été menés au sein du site technologique du Madrillet, près de Rouen. Le résultat est un véhicule utilitaire silencieux sans émission de carbone. Selon l’entreprise, cette percée pourrait avoir un impact significatif sur l’avenir du transport en rendant les véhicules automobiles plus respectueux de l’environnement et plus discrets. Force est effectivement de reconnaitre que la pollution sonore entrainée par le trafic urbain est un fléau que les scientifiques et les autorités tentent d’atténuer depuis des décennies. En d’autres termes, cette invention pourrait rendre la vie dans les villes plus agréable, où les nuisances sonores sont omniprésentes.

Un accent sur l’innovation

Anthos a créé l’Air Power en partant d’une vision selon laquelle il est préférable d’utiliser les technologies existantes pour rendre le monde plus durable. Bien qu’il s’agisse d’un concept qui n’est pas tout à fait nouveau, l’idée d’utiliser de l’air comprimé pour faire tourner un moteur n’a pas encore été suffisamment explorée dans le secteur automobile. Autant dire que l’approche adoptée par la start-up française est particulièrement intéressante dans la mesure où elle met l’accent sur l’innovation et la préservation de l’environnement. Pour ce qui est de son fonctionnement, le moteur à air comprimé d’Anthos arbore un cycle à deux temps. L’air comprimé est injecté directement dans la chambre de combustion pour mettre les pistons en mouvement.

Quid de l’autonomie ?

Bien sûr, cette conception a entrainé la suppression et l’ajout de certains composants. Concernant la pression de l’air injecté, elle oscillerait entre 2 et 50 bars. Fait intéressant, le véhicule utilitaire doté du moteur Air Power serait capable de parcourir 100 km avec seulement 1 m³ d’air comprimé. En même temps, Anthos a développé des réservoirs capables de supporter des pressions allant de 200 à 500 bars afin de réduire l’encombrement et permettre aux véhicules équipés d’aller encore plus loin.

Au-delà du secteur automobile, l’entreprise prévoit une utilisation de sa technologie dans le domaine de l’énergie où des générateurs fonctionnant à l’air comprimé pourraient par exemple être utilisés pour produire de l’électricité. Par ailleurs, ce type de moteur serait également idéal pour les applications navales, notamment pour propulser les bateaux. Plus d’infos : anthosairpower.com. Que pensez-vous de l’utilisation de l’air comprimé pour alimenter des moteurs ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .