Naturawall dévoile un mur végétal anti-pollution qui réduit les nuisances sonores de 98,5 %

Comment lutter contre la pollution et les nuisances sonores en ville ? Cette question, nous sommes nombreux à nous la poser, lorsque nous cherchons une solution pour « mieux vivre » en ville. À la campagne, les champs, et les forêts apportent des poumons verts à nos vies et les nuisances sonores sont dues aux gazouillis des oiseaux ! Mais, en ville, ce sont plutôt les gaz d’échappement et les bruits associés aux véhicules qui ternissent notre existence. L’entreprise allemande, Naturawall a la solution pour apporter esthétisme et dépollution en un même espace, avec leur mur végétal modulaire. Je vous le présente immédiatement.

Quelle est la solution proposée par Naturawall ?

Le mur végétal que l’entreprise a conçu répond aux deux problématiques des « citadins » et par ailleurs, à ceux qui souhaitent installer un mur végétalisé au fond de leur jardin. Grâce à sa conception innovante, il sert de mur anti-bruit et de lieu de biodiversité. La solution proposée est donc une solution deux-en-un qui permet de réduire le bruit constant lié à une ville, et de faire revenir, les abeilles en ville, par exemple. La différence avec un mur anti-bruit classique étant, bien entendu que celui développé par Naturawall soit en plus, esthétique. Mais, c’est aussi une solution « santé » car le bruit provoque des effets néfastes sur la santé.

Comment le mur Naturawall est-il fabriqué ?

Construit avec des matériaux écologiques, il intègre des plantes sélectionnées pour leurs capacités purifiantes et couvrantes. Techniquement, le mur est composé de modules en acier galvanisé à haute température, garantissant une grande durabilité et résistance. Sa conception modulaire permet une installation facile sans nécessiter de fondations coûteuses. La structure est assemblée avec des clips ou des vis, et sa base au sol assure une réduction sonore de 98,5 % selon le constructeur. Ce système multicouche est plus efficace que les murs traditionnels et peut être installé aussi bien dans de petits jardins privés que dans des espaces commerciaux ou communautaires. Les plantes sont rigoureusement sélectionnées en fonction des préférences des clients, ce qui fait, de cette innovation, non seulement un mur anti-bruit, mais également une décoration personnalisée.

Quels sont tous les avantages du mur Naturawall ?

L’un des principaux bénéfices est sa capacité à réduire le bruit ambiant de 98,5 %, créant ainsi un environnement plus paisible et améliorant considérablement la qualité de vie. De plus, ces murs apportent une touche esthétique indéniable et de la « verdure » dans les endroits dans lesquels ils sont installés. Un autre atout pour ce mur : jouer un rôle essentiel pour la biodiversité. En effet, en quelques mois à peine, ils attirent les oiseaux, les abeilles et les papillons, contribuant ainsi à la création d’un écosystème vibrant et diversifié.

Enfin, ils sont conçus pour être modulaires, sans besoin de fondations. Les murs végétalisés deviennent, par conséquent, une nouvelle manière d’appréhender la rénovation urbaine et de repenser les aménagements paysagers. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site officiel : naturawall.com. Que pensez-vous de cette invention ? Personnellement, je rêverai de l’installer sur le mur de mon jardin ! Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .