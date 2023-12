Handybro dévoile une version améliorée et plus spacieuse de sa tente géante « The Dookan : Loft Penthouse »

En novembre 2022, Handybro a lancé la campagne de crowdfunding de sa tente à étage baptisée The Dookan. Grâce à son concept innovant, ce produit a séduit de nombreux contributeurs basés dans différents pays et a réussi à lever plus de 47 000 €. Suite au succès retentissant de son projet, l’entreprise a décidé de poursuivre sur sa lancée et de créer une tente offrant davantage d’espace aux campeurs. Baptisé Loft Penthouse, ce nouveau produit signé Handybro est une version améliorée de The Dookan. Son développement a commencé en avril 2023, un mois après le début des livraisons de la première tente, et il fait actuellement l’objet une campagne de financement participatif sur Kickstarter.

La Docking Room, un élément augmentant significativement l’espace disponible

La Loft Penthouse se démarque de The Dookan par sa Docking Room. Cette dernière complète la tente à étage et a été pensée pour offrir aux campeurs une salle suffisamment spacieuse pour leurs repas, mais également pour leurs moments en famille ou entre amis. La Docking Room peut accueillir une table et des chaises, et garantit un confort optimal grâce entre autres à sa hauteur sous plafond de plus de 1,80 m. Elle peut également faire office de chambre supplémentaire et permet à la tente d’accueillir jusqu’à 10 personnes. À noter que ce nouveau produit signé Handybro a été pensé pour être monté rapidement. Il faut compter environ 10 à 15 min pour le montage de la Loft Penthouse. Une fois le séjour terminé, les différents éléments de la tente peuvent être rangés aisément dans le coffre d’une berline.

Des améliorations au niveau de la tente principale et de la bâche

Dans la conception de la Loft Penthouse, l’entreprise Handybro ne s’est pas uniquement focalisée sur la Docking Room. Elle a aussi apporté des modifications au niveau de la tente à étage et la bâche qui l’accompagne. À l’instar de The Dookan, le toit de la Loft Penthouse est constitué d’une partie transparente pouvant être cachée, en fonction des besoins des campeurs. Pensée pour offrir une magnifique vue sur le ciel et les étoiles, cette partie peut être retirée dans la nouvelle tente pour que les occupants puissent se lever et respirer l’air frais extérieur, sans devoir quitter leur chambre.

D’autre part, au rez-de-chaussée, Handybro a décidé d’installer une nouvelle fenêtre pour permettre aux occupants de profiter des panoramas offerts par les différents endroits dans lesquels ils passent leurs séjours. Concernant la bâche, elle a été redessinée et peut prendre différentes formes. Elle peut servir, entre autres, de protection contre le vent ou être utilisée comme un simple auvent. Pour information, une fois tous les éléments montés, à savoir la Docking Room, la tente à étage et la bâche, la longueur de la Loft Penthouse peut atteindre 8,5 m.

Une excellente résistance au vent et à d’importantes charges

Pour garantir la sécurité des campeurs, Handybro a réalisé de nombreux tests sur la Loft Penthouse pour évaluer sa résistance au vent, ainsi qu’à de lourdes charges. D’après les résultats, elle est capable de résister aisément à des vents allant jusqu’à 84 km/h. Par ailleurs, le cadre de la tente à étage peut supporter un poids de près de 300 kg et accueillir une famille d’environ quatre personnes. La Loft Penthouse est proposée à environ 2 550 € pour les Super Early Birds et à un peu plus de 2 600 € pour les Early Birds. À l’heure où nous écrivons ces lignes,

le projet a réussi à lever près de 23 000 €. Ce qui est nettement plus élevé que son objectif initial fixé à environ 4 600 €. La campagne de financement participatif prendra fin le 30 décembre 2023. Les premières livraisons sont prévues pour le mois de mai 2024. Plus d’informations : Kickstarter. Que pensez-vous de cette tente ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Votre participation à cette campagne de financement participatif symbolise votre volonté de soutenir un créateur dont le projet n'a pas encore été concrétisé. Il est important de prendre en considération les risque potentiels. Neozone ne peut être tenue responsable des engagements pris par le créateur ni de la distribution des récompenses.