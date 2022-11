Airium : l’invention d’une mousse minérale durable et recyclable pour construire des maisons sans chauffage

Comment isoler les maisons, ou bien les combles de manière plus durable et plus écologique ? L’entreprise Airium a peut-être la solution qui répond à ces deux problématiques avec une mousse minérale isolante, plus sûre, plus saine et plus abordable, fabriqué localement à 100 %. Cette innovation nous vient du groupe LafargeHolcim qui a lancé, plusieurs mois auparavant déjà, Airium, une technologie de mousse isolante brevetée et développée par le Centre de Recherche & Développement de LafargeHolcim près de Lyon. Cette mousse minérale permet d’améliorer les performances énergétiques des bâtiments et est déjà utilisée en France, au Maroc ou en Autriche pour remplir des blocs de béton, ou pour les toits terrasse. Découverte !

La mousse isolante Airium qu’est-ce que c’est exactement ?

Cette innovation française permet de construire un bâtiment tout en l’isolant simultanément, ce qui procure un gain de temps considérable, puisqu’il n’est plus nécessaire de « revenir » sur la construction pour procéder à son isolation. La mousse minérale est également plus écologique, car elle ne dégage aucune fibre irritante, ni composés organiques volatils. Elle est aussi plus sûre avec une classification Euroclasse A1 qui lui assure d’être ininflammable et incombustible. Elle est simple à utiliser puisque fabriquée à l’aide de machines spéciales, directement sur le chantier, réduisant ainsi le coût des transports, les émissions de CO₂ dus à l’acheminement des marchandises. Enfin, par le fait qu’elle soit d’origine minérale, elle est plus durable car elle présente une durabilité semblable à celle du béton classique.

Pourquoi est-elle innovante ?

En garantissant la possibilité de construire et d’isoler simultanément, les constructeurs suppriment deux tâches essentielles d’un chantier : l’isolation par l’intérieur, mais également l’isolation par l’extérieur. Il en résulte un gain de temps, d’argent et de place pour les constructeurs. La mousse minérale isolante est composée jusqu’à 95 % d’air à basse densité et peut donc remplir n’importe quelle structure : bloc de béton, cloison, murs, toits-terrasses, etc. L’innovation réside de plus dans le fait qu’elle soit imputrescible, c’est-à-dire qu’elle ne pourrira pas avec le temps, comme cela pourrait être le cas pour du béton ou du bois… Enfin, elle protège par ailleurs votre habitation des rongeurs, de l’humidité et possède une forte résistance aux vents.

Comment est-elle fabriquée ?

Conçue par une machine dédiée qui se trouve sur le chantier, la mousse mélange un coulis minéral avec une mousse aqueuse que l’on peut choisir à une densité variant de 50 kg/m3 à 800 kg/m3. Cette solution obtenue fait aussi que la mousse ne se tassera pas. Cela permet un compromis parfait entre la résistance de l’application et l’isolation… D’aspect semi-liquide et mousseux, l’injection de la mousse minérale dans une structure permet de remplir totalement et dans les moindres recoins. Cela évite, de fait, la création de ponts thermiques. Cette mousse innovante existe depuis 2017 dans trois pays, et est utilisée sur des applications depuis 2019. Aujourd’hui disponible dans 7 pays, l’entreprise souhaite que plus d’un million de mètres carrés soient isolés durablement avec Airium en 2022. Intelligente cette mousse minérale, non ? Plus d’informations sur le concept ? Rendez-vous sur le site officiel Airium.