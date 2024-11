WonderWalls, l’invention d’une solution clé en main pour l’isolation de vos murs intérieurs

Les passoires thermiques représentent, en France, près de 5 millions de résidences principales selon le notre-environnement.gouv.fr. Une passoire thermique est un bâtiment mal isolé qui entraîne des coûts d’énergie importants, mais également qui possèdent un impact environnemental néfaste. En nécessitant beaucoup d’électricité ou de gaz pour être chauffés, ils consomment du chauffage, et donc émettent davantage de CO2 qu’un bâtiment correctement isolé. La rénovation de ces bâtiments est essentielle, mais l’isolation ne peut pas toujours être réalisée via les murs extérieurs. Pour répondre à cette problématique de contraintes techniques, esthétiques ou réglementaires, la start-up belge WonderWalls a développé une solution innovante : un système d’isolation intérieure en kit, facile à installer et respectueux de l’environnement. Présentation.

Le kit d’isolation intérieur WonderWalls sur mesure

Le produit proposé par WonderWalls est un kit d’isolation intérieure sur mesure, conçu pour être installé rapidement et sans compétences techniques particulières. Après un scan 3D de la pièce à isoler, l’application mobile de WonderWalls génère un modèle précis, permettant de calculer les économies d’énergie potentielles et le coût du projet. Après ce diagnostic, les panneaux d’isolation sont fabriqués dans les ateliers, pour s’ajuster parfaitement aux dimensions de la pièce. Le kit est ensuite livré, prêt à être monté, comme le serait, par exemple, un meuble IKEA. Une technique qui permet de répondre à toutes les configurations de murs intérieurs, même les plus alambiquées. L’installation se fait ensuite sans clous, ni colles, mais grâce à un système simple de clipsage.

Des kits composés de matériaux durables

L’entreprise souhaite probablement conserver son secret de fabrication, car voici ce qu’elle indique sur son site Internet : « 100 % fabriqué à partir de matériaux durables et de composants recyclés avec une empreinte CO2 minimale lors de la production et de la livraison. Réutilisation ou recyclage facile ». Dommage, j’aurai quand même apprécié de connaître les matières utilisées pour la fabrication des WonderWalls. On apprend aussi sur le site que les panneaux procurent une isolation thermique maximale, qu’ils améliorent le confort et réduisent les coûts énergétiques. Néanmoins, là encore, je regrette que la valeur R (indicateur de performance thermique) ne soit pas indiquée, valeur importante lorsque l’on souhaite isoler une maison ou un appartement. De plus, et toujours selon l’entrepris, les kits apportent une touche esthétique à votre intérieur.

Les avantages d’une isolation par l’intérieur avec WonderWalls

L’isolation par l’intérieur avec WonderWalls offre de nombreux avantages. En effet, grâce à son système en kit prêt à poser, et adapté à la pièce au millimètre près, l’installation est simple et rapide, et ne nécessite ni compétences techniques particulières ni travaux lourds. Pour installer les kits, il suffit de « pousser les meubles » sans devoir quitter le logement pendant les travaux. Enfin, WonderWalls indique que le système est entièrement démontable et réutilisable, ce qui fait de ces kits, un investissement durable.

C'est en tout cas une vraie solution d'avenir, pour réduire le nombre de passoires thermiques en France, et en Europe.