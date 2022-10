L’invention d’un coffrage gonflable innovant pour construire des maisons moins chères et plus rapidement

Alors qu’elles n’en sont qu’à leurs balbutiements, les maisons imprimées en 3D qui se construisent parfois en une journée, pourraient bien être remplacées par des structures en béton… gonflables ! Étrange, et pourtant bien vrai puisque la startup Automatic Construction, basée à New York, affirme avoir inventé une nouvelle technique appelée Inflatable Flexible Factory Formwork (IFFF)… Une technique, qui permettrait de « gonfler une maison », comme un ballon ! Leur nouvelle structure architecturale utilise une pompe à air et un compresseur pour construire des maisons en remplissant de ciment une structure semblable à un ballon. Une structure, qui, selon les inventeurs, est parfaitement conforme aux codes du bâtiment des Etats-Unis, aussi solide et deux fois plus rapide à construire qu’une maison traditionnelle. Découverte !

Quelle est cette invention ?

L’entreprise Automatic Construction explique sur son site officiel que ce nouveau procédé de construction débute par la livraison du coffrage enroulé sur le site de construction. Ce coffrage se compose de tissus plastiques souples qui possèdent des renforts et des structures internes en 3D. L’étape suivante consiste à installer le coffrage en plastique sur une fondation, comme une dalle de béton, puis de le gonfler avec une pompe à air. Le béton se trouve ensuite pompé directement dans le moule via une toupie à béton. Automatic Construction promet donc des chantiers zéro déchet, sans déchet de bois, en béton durable, géopolymères ou matériaux cimentaires alternatifs ainsi qu’une maison étanche à l’air et permettant la séquestration du CO₂ dans les matériaux de construction.

Faut-il démonter la structure gonflable ?

Eh bien non ! Les constructeurs ont imaginé un ingénieux système qui utilise les coffrages comme des joints intégrés qui forment une étanchéité à l’air ainsi qu’une isolation ultraperformante… Une fois toutes les étapes réalisées, la structure obtenue ressemble à une maison classique. Les murs sont alors recouverts comme pour une maison traditionnelle de crépi ou autre. Quant aux cloisons intérieures, elles sont également montées en même temps que la structure et peuvent accueillir enduit et peinture…

Que faut-il attendre de ce nouveau mode de construction ?

Cette technique de construction qui est actuellement en instance de brevet promet de réduire les coûts de main-d’œuvre sur place, car les coffrages sont fabriqués en usine et il n’y a pas de déchets de bois. L’entreprise affirme aussi que la construction sera deux fois plus rapide, que l’empreinte carbone sera considérablement réduite puisqu’il n’y a plus de transport de matériaux. De plus, elle assure utiliser un béton durable et d’autres matériaux de construction qui stockent le carbone et contribuent à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Des essais sont actuellement menés sur des bâtiments résidentiels, mais dans un avenir proche, elle prévoit d’utiliser cette technique révolutionnaire pour construire des piscines ou des tunnels… Elle envisagerait même de construire des structures sur Mars ! Une ambition démesurée ? L’entreprise américaine est peut-être déjà en contact avec Elon Musk, qui, rappelons-le, espère conquérir la planète Mars dans une dizaine d’années et qui recherche toujours des volontaires pour l’accompagner dans l’aventure. Plus d’informations : automatic-construction.com