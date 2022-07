A Cloud : AirArchitecture invente une tente gonflable blanche à mi chemin entre une maison et une Tiny House

Lorsque l’on est en vacances au bord de la mer, chaque jour une question existentielle se pose: aller à la plage ? Ou rester se reposer à l’ombre de la toile de tente ? Et si vous pouviez emporter votre tente sur la plage ? Le cabinet d’architectes Air Architecture propose un concept de tiny-house portable qui devrait ravir les amateurs de camping, et de farniente sur la plage… Cette petite maison portable, vous allez pouvoir l’installer partout : sur le sable, en forêt et même dans votre jardin pour créer un petit îlot de calme et de sérénité. Le concept ressemble à celui d’une tente, mais en fait, c’est une véritable petite maison qui s’offre à vous. Découverte !

Quel est ce concept original ?

La petite maison en forme de tente a été conçue par Liu Yibei, designer chez AirArchitecture. Cette structure est gonflable et prend la forme d’une maison classique. Elle a été imaginée d’une blancheur immaculée, non seulement pour qu’elle se repère de loin, mais surtout pour qu’elle puisse briller dans la nuit lorsque la lumière est allumée à l’intérieur… Comme une luciole posée au milieu de la plage ou d’un pré ! Le créateur l’a surnommée “A Cloud” pour “un nuage”, et elle se fond effectivement dans n’importe quel paysage.

De quoi se compose la structure de cette maison ?

Pour installer cette jolie tiny house gonflable, les campeurs doivent simplement la sortir de son sac de transport, ouvrir la valve, insérer la pompe et… pomper pendant huit minutes ! Aucun piquet ne vient perturber le montage de cette tente plutôt originale. Une fois gonflée, la structure mesure 2.4 mètres de long sur 2.2 mètres de large. La structure est composée de colonnes et de poutres qui suivent les traces d’une véritable construction de maison. Elle ressemble trait pour trait à une maison classique, mais elle est gonflable et transportable. Pour soutenir la structure, le designer a conçu un tuyau en TPU d’un diamètre de 120 mm sur une épaisseur de 0.3 mm qu’il a recouvert d’un polyester épais. Ce qui la rend dure et robuste lorsqu’elle est montée…

Le tissu de la tente est en polyester Oxford 210D, et son revêtement est en polyuréthane sur le tissu et les coutures, ce qui la rend adaptée à la plupart des conditions météorologiques. Son tissu en polyester haute performance maintient la forme pointue de l’esthétique d’Air Architecture, mais la rend aussi résistante au feu, et imperméable. Les colonnes et les poutres de l’Air Architecture sont formées par une structure ingénieuse appelée Airtube qui offre à la maison gonflable cette étanchéité parfaite et sa résistance.

Et à l’intérieur c’est comment ?

A l’intérieur, tout est fait pour rendre l’accès facile, et vous pouvez jouir d’une grande hauteur sous plafond. L’endroit est spacieux et la couleur blanche des « murs » offre une impression d’espace encore plus grand. Des fenêtres ont été installées sur chaque façade de la maison, laissant ainsi entrer la lumière naturelle. Cette tente, installée dans une forêt, permet de profiter des bruits de la nature, tout en restant à l’abri des insectes par exemple… Idem pour la plage: l’odeur de l’iode pénétrera dans la maison, mais le sable restera à l’extérieur. Nous n’avons pas connaissance de la disponibilité ni du prix de cette structure, mais elle est vraiment jolie non ?