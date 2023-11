Les 4 panneaux solaires Sunity 425 W (à brancher sur une prise) au prix de 3, et il reste seulement quelques heures…

Le Black Friday 2023 aura apporté son lot d’offres exceptionnelles, et l’occasion de réaliser de belles affaires sur de nombreux produits. Si vous n’avez pas encore cédé à la tentation de produire votre propre électricité verte, il vous reste quelques heures à peine, pour profiter d’une super promotion sur les panneaux solaires prêts à brancher de la marque Sunity. Jusqu’au lundi 27 novembre, le premier panneau est à 599 € et les suivants à 500 €. Foncez sur les promotions, elles s’autodétruiront très bientôt, ce serait dommage de ne pas en profiter. De plus, Sunity propose désormais un nouveau kit solaire 850 W avec batterie et le prix de lancement est délirant ! En effet, il est possible d’économiser jusqu’à 780 € sur la facture totale en si vous optez pour un kit Quattro (la meilleure offre du moment). Soit l’équivalent d’un panneau solaire 425 W seul, puisque ce dernier coûte, en temps normal, 720 € quand il est vendu à l’unité.

Le kit de quatre panneaux solaires

En ce moment, plus vous achetez de panneaux solaires, plus vous allégez votre facture… Que vous choisissiez un, deux ou quatre panneaux solaires, les caractéristiques se basent toutes sur le panneau solaire 425 W en termes de production d’électricité ! Ainsi, il vous suffit de multiplier par quatre les données suivantes, si vous optez pour l’achat de 4 panneaux de 425 W. Chaque kit Sunity génère des économies annuelles considérables, équivalant à la consommation de divers appareils ménagers. Avec une production garantie pendant 30 ans et une rentabilité estimée de 3 à 5 ans, ces kits garantissent une solution énergétique simple et rentable. L’installation se fait facilement en 10 minutes (voir notre test), et l’application gratuite permet de suivre en temps réel la production d’énergie. Grâce à la technologie bifaciale, ces kits peuvent produire à l’avant et à l’arrière, captant jusqu’à 30 % de production supplémentaire en exploitant la lumière réfléchie, atteignant ainsi un potentiel de puissance maximale de 552W.

Quelles économies possibles avec un kit de quatre panneaux solaires ?

Nous allons prendre deux exemples géographiques, puisque logiquement, le taux d’ensoleillement de votre région influera sur votre production. Allons tout d’abord, faire un tour dans le département du Vaucluse, l’un des plus ensoleillés de France, avec pour ville repère : Avignon. Dans cette ville, vous pouvez réaliser d’importantes économies de l’ordre de 748 € par an, totalisant ainsi 7 480 € sur une décennie. Grâce à une rentabilité rapide de seulement 2,8 ans, votre investissement initial est rapidement remboursé. La production annuelle estimée par ce système atteint 2 602 kWh, à un coût avantageux de seulement 0,05 € par kWh produit.

Comparé au prix moyen d’achat du kWh en France, établi à 0,2228 €, cette option propose une alternative économique significative. À l’inverse, le département des Ardennes, est l’un des moins ensoleillés de France, voyons donc ce que cela donne à Charleville-Mézières, la ville préfecture. Dans cette ville du Nord-Est de la France, vous réaliserez des économies de l’ordre de 517 € par an, cumulant ainsi 5 171 € sur 10 ans. La rentabilité est possible au bout de seulement 4,1 ans. La production annuelle estimée par ce système atteint 1 805 kWh, à un coût compétitif de seulement 0,07 € par kWh produit.

Le panneau solaire 425 W, vendu 720 € en temps normal, profite d’ une belle réduction de 121 € (-16 %) soit un prix de 599 €.

(-16 %) soit un prix de 599 €. Le kit double de 850 W, vendu 1 440 € en temps normal, profite d’ une belle réduction de 341 € (-23 %) soit un prix de 1 099 €.

(-23 %) soit un prix de 1 099 €. Le kit triple de 1 275 W, vendu 2 160 € en temps normal, profite d’ une belle réduction de 561 € (-26 %) soit un prix de 1 599 €.

(-26 %) soit un prix de 1 599 €. Le kit quadruple de 1 700 W, vendu 2 880 € en temps normal, profite d’une belle réduction 780 € (-27 %) soit un prix de 2 099 €.

Que pouvez-vous alimenter avec un kit panneau solaire de 425 W ?

Vous le savez sans doute déjà, mais les propriétés physiques de l’électricité font qu’elle se dirige toujours vers le point le plus proche pour la distribution. C’est la loi d’Ohm, un principe électrique fondamental, que nous éviterons de détailler, la physique ne nous ayant pas laissé d’excellents souvenirs. Toujours est-il que votre panneau solaire prêt à brancher viendra remplacer le courant venu de votre compteur, sur tous vos appareils branchés en permanence. Ainsi, un kit de 425 W permet d’alimenter 10 ampoules (100 kWh), un réfrigérateur (140 kWh), une TV LED (100 kWh), une box Internet (95 kWh), un PC portable (80 kWh) et une machine à laver (135 kWh). En optant pour plusieurs panneaux solaires, vous multipliez donc vos possibilités d’alimenter encore plus d’appareils. Si vous disposez d’un abri de jardin, ou d’un chauffage pour votre piscine, les kits solaires peuvent intégralement alimenter ces lieux ou appareils.

Bonus nouveauté : Kit Solaire 850W + Batterie

Le Kit Solaire 850W + Batterie, bénéficie d’une promotion exceptionnelle avec un prix 1 799 € au lieu de 3 138 €. C’est une nouvelle solution énergétique innovante, livrée sous 45 jours. L’offre inclut la possibilité d’étendre la capacité de la batterie Zendure, avec des options de 1 kWh ou 2 kWh, permettant une personnalisation accrue de votre système d’alimentation solaire. La batterie, d’une durée de vie exceptionnelle de 6 000 cycles, équivalant à environ 15 ans, est assortie d’une garantie de 10 ans pour le système SolarFlow. L’installation et le déplacement sont simplifiés grâce à une conception Plug&Play, nécessitant un seul câble. Avec une capacité extensible jusqu’à 4 batteries (3 840 Wh), le SolarFlow assure une alimentation fiable pour les familles et les petites entreprises. De plus, son fonctionnement silencieux, avec un niveau sonore de 0 dB, offre une expérience utilisateur paisible. En produisant une énergie à impact positif, chaque kit Sunity contribue à prévenir l’émission de 35 kg de CO² par an. Il suffit de brancher le kit solaire pour commencer à stocker votre électricité et l’utiliser selon vos besoins. Retrouvez le kit solaire 850 W + batterie sur le site Sunity.

Toutes les caractéristiques techniques du panneau solaire et du micro-onduleur

Le panneau solaire 425 W

Le panneau solaire Trina de 425 W représente le must de l’efficacité énergétique, convertissant l’énergie solaire en courant continu grâce à sa technologie de pointe Double-Face Biverre Bifaciale. Doté de 144 demi-cellules Monocristallines TOPCon N-Type, il garantit un rendement exceptionnel avec une puissance de 212,7 W/m² en face avant. Ce panneau se distingue par son innovation Double-Face, permettant un gain allant de 5 % à 30 % sur la face arrière, offrant ainsi une puissance totale impressionnante pouvant atteindre 552W. De plus, il garantit une fiabilité durable avec une puissance maintenue à 87,4 % sur une durée de 30 ans, faisant de lui un choix optimal pour une production d’énergie solaire durable et performante.

Le micro-onduleur :

Le micro-onduleur Hoymiles joue un rôle essentiel dans la conversion de l’énergie solaire, transformant le courant continu généré par les panneaux solaires en courant alternatif prêt à être injecté dans votre installation électrique. Avec un rendement exceptionnel de 99,8 % grâce à sa technologie de suivi du point de puissance maximale (MPPT), ce micro-onduleur garantit une efficacité optimale dans la conversion de l’énergie solaire. Sa certification IP67 pour la protection contre la poussière et l’immersion atteste de sa durabilité et de sa fiabilité, assurant un fonctionnement sûr dans des conditions variées. Avec une puissance nominale de 400W et la capacité de prendre en charge des modules jusqu’à 540W, le micro-onduleur Hoymiles propose une solution performante pour maximiser la production d’énergie solaire de votre installation. Profitez dès maintenant de la promotion exceptionnelle sur les panneaux solaires Sunity, valable jusqu’au 27 novembre inclus seulement. Une offre à ne manquer sous aucun prétexte pour investir dans une énergie propre et économique.

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez