Nous avons testé le nouveau panneau solaire 425 W de Sunity (qui se branche sur une prise), voici notre avis

Depuis quelques mois, la demande sur les panneaux solaire se renforce. Nous ne savons pas encore ce que nous réservent les températures hivernales, ni si le gouvernement nous demandera de nouveau de baisser notre chauffage pour éviter les coupures nationales. Pour éviter ces coupures et renforcer l’offre déjà disponible en matière de panneaux solaires, Sunity dévoile aujourd’hui un nouveau panneau solaire, plus durable et plus puissant que son modèle précédent. Et, pourtant, il demeure au même prix que le précédent, puisque le prix de lancement est de 669 € au lieu de 720 €. Nous avons eu la chance de pouvoir le tester en avant-première. Découvrez comment le panneau solaire Sunity 425 W peut faire baisser vos factures d’électricité. C’est parti !

Que recevrez-vous avec votre kit Sunity ?

Le kit solaire Sunity comprend un module photovoltaïque à double-face qui convertit l’énergie solaire en courant continu (CC). Il est également équipé d’un micro-onduleur pour transformer le courant continu (CC) en courant alternatif (CA), permettant ainsi l’intégration dans votre installation électrique. Un câble secteur de 5 mètres est fourni pour le raccordement à l’une de vos prises domestiques. De plus, il comporte un compteur de production connecté qui se branche directement sur une prise domestique, offrant la possibilité de suivre facilement votre production solaire via votre smartphone. Pour son installation, le kit est accompagné d’une structure en aluminium noir réglable, que vous pouvez fixer au sol, sur un mur ou un toit plat (chevilles non incluses). Attention, si vous vivez « hors réseau », vous ne pourrez pas bénéficier des avantages des panneaux solaires Sunity, ils fonctionnent exclusivement sur une prise de courant reliée au réseau électrique.

Le montage

Le montage est enfantin, comptez environ une quinzaine de minute. Pour commencer, vous devrez assembler le pied. Un des gros avantage de ce kit est que le support est compatible pour une fixation murale ou au sol, mais également sur les toits plats (cabanon, abris de jardin, etc.), ce qui n’est pas toujours le cas avec les modèles concurrents.

Une fois le pied assemblé, il suffit de fixer les « machoires » sur le panneaux solaires en suivant les repères indiqués sur la notice.

Pour terminer, on branche le câble sur le panneau solaire

Le panneau solaire est livré avec une prise connectée, permettant de surveiller la production.

Quelles sont les différences entre l’ancien et le nouveau modèle ?

Le nouveau modèle de panneau solaire présente plusieurs améliorations significatives par rapport à l’ancien modèle. En termes de puissance, il propose une légère augmentation, passant de 410W à l’avant pour l’ancien modèle à 425W pour le nouveau. De plus, la puissance à l’arrière a également augmenté, passant de 123W à 127W. Au total, le nouveau modèle atteint une puissance de 552W, tandis que l’ancien modèle offre 523W. De plus, le nouveau modèle est plus léger, pesant 4 kg de moins que l’ancien modèle, ce qui facilite son installation.

Concernant la garantie, les deux modèles proposent une garantie de 25 ans. Cependant, le nouveau modèle affiche un rendement supérieur, avec un rendement de 21,8 % par rapport à 21,0 % pour l’ancien modèle. Le nouvel modèle utilise par ailleurs la technologie TOPCON N-type, la dernière technologie disponible, tandis que l’ancien modèle utilise la technologie P-Type. De plus, le verre trempé à haute transmission et renforcé à l’avant et à l’arrière du nouveau modèle améliore la durabilité. Aucun changement quant à l’installation, peu importe si vous préférez l’installer au sol, au mur, ou avec un angle d’inclinaison spécifique. Plus besoin de faire un choix définitif, car vous avez la liberté de personnaliser tous les paramètres selon vos besoins.

Branchez, Produisez, Économisez

Avec les kits Sunity, vous pouvez économiser jusqu’à 170 € par kit chaque année. Chaque Sunity Kit est conçu pour produire l’équivalent de la consommation annuelle de divers appareils. Il génère 100 kWh, ce qui alimente 10 ampoules, 140 kWh pour un réfrigérateur, 100 kWh pour une TV LED, 95 kWh pour une box internet, 80 kWh pour un PC portable, et 135 kWh pour une machine. En calculant vos économies, vous pouvez être serein pendant 30 ans grâce à la production garantie sur cette période. De plus, la rentabilité est atteinte en seulement 3 à 5 ans (selon votre région) cette offre permet d’avoir plus de 25 ans de gain net. Le fonctionnement est simple : installez votre kit Sunity, choisissez de le mettre au sol ou au mur ou sur un toit plat, branchez-le sur une simple prise, et produisez votre électricité. Vos appareils consommeront prioritairement l’électricité produite par vos kits, ce qui vous permet de produire votre énergie en toute simplicité.

Vous allez aussi pouvoir surveiller votre production grâce à l’application dédiée. En effet, l’application du compteur de production wifi effectue des calculs en temps réel pour mesurer précisément la quantité d’électricité générée par votre kit Sunity. Vous pouvez ainsi suivre en direct votre production énergétique ou effectuer une évaluation mensuelle ou annuelle pour optimiser vos rendements grâce à notre application gratuite. Enfin, grâce à sa technologie bifaciale, le kit de production fonctionne désormais sur deux faces, à l’avant et à l’arrière. Cette innovation permet de capter jusqu’à 30 % d’énergie supplémentaire en exploitant la lumière réfléchie, offrant ainsi un potentiel de puissance maximale de 552W. Sans compter qu’en vous équipant d’un panneau solaire Sunity, vous ferez aussi un geste pour la planète avec 35 kg de CO² de moins par année. Sur leur durée de vie de 30 ans, 1 050 kg qui ne pollueront pas l’environnement.

Que pensent ceux qui utilisent déjà les kits Sunity ?

Sur 100 commentaires laissés sur ces kits, sur le site de référence français, Trust Pilot, les panneaux solaires obtiennent la note de 4,7 / 5 avec 83 % des clients qui ont laissé 5 étoiles, 15 % pour 4 étoiles, 1 % pour 3 et 2 étoiles, et aucun pour 0 étoile. Le dernier commentaire en date dit ceci : Je viens d’acquérir un kit 410 Watts double face. Le prix promotionnel et la rapidité de livraison m’ont agréablement surpris. « J’ai dû avoir recours à un conseil pour le branchement WI-FI et je dois reconnaître que l’écoute et la patience au téléphone de la personne qui s’est occupé de me faire manipuler la connexion WI-FI a été au deal de mes espérances. Bravo à toute l’équipe qui a agi avec grand professionnalisme ». Cela nous laisse un aperçu de la qualité du produit, mais également de la disponibilité de l’équipe, qui semble parfaitement à l’écoute de ses clients. Quant aux commentaires plus négatifs, ils relèvent, selon nous, plus de l’attente non satisfaite du client, qui pensait recevoir un panneau plus puissant, que des performances du produit en lui-même. Tout cela pour vous dire que les panneaux Sunity obtiennent des avis positifs tant au niveau de la qualité que des performances du produit.

Conclusion :

Le nouveau panneau Sunity 425 W ressemble à son petit frère, il est facile et rapide à installer. On monte le pied, on le fixe sur le panneau et on le branche sur la prise connectée. Il n’aura jamais été aussi simple de passer au solaire. Même s’il est possible de le faire seul, nous vous conseillons de faire le montage à deux. Le prix de lancement est de 669 € au lieu de 720 €, l’offre est cumulable avec le code : SUNITY_NEOZONE (soit 635,55 € par panneau), vous auriez donc tort de vous en priver.

Les plus

Un montage rapide

Un support compatible pour une fixation murale ou au sol

Une prise connectée offerte

Les moins

On cherche encore

Toutes les caractéristiques techniques du nouveau panneau Sunity 425 W

Panneau 425W

Trina / Technologie Double-Face Biverre Bifaciale

144 demi-cellules Monocristallines TOPCon N-Type

Rendement face avant : 212,7 W/m2

Gain Face arrière : de 5 % à 30 % soit une puissance totale jusqu’à 552W

87,4 % de puissance garantie à 30 ans

Micro-onduleur : transforme le courant continu en courant alternatif afin de pouvoir l’injecter dans votre installation électrique

Hoymiles : rendement 99,8 % MPPT

Certifié indice de protection IP67 (Poussière et immersion)

Puissance nominale : 400W

Module jusqu’à 540W

Structure : aluminium noir

Fixable au sol ou au mur : au sol : inclinaison réglable de 20° à 35°/ Au mur : inclinaison réglable de 55° à 70°

Connectique : câble secteur : 5 m (fourni)

Câble interconnexion : 3 m (fourni à partir de 2 kits)

Rallonge : 5 m, 10 m ou 20 m (option)

Compteur de production : connecté en Wi-Fi

Suivi de production sur application smartphone

Certifié indice de protection IP44 (usage extérieur)

Poids : 31 kg

