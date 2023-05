L’invention d’un panneau solaire transparent à « points quantiques » qui produit de l’électricité et isole de la chaleur

Dans l’industrie solaire, plusieurs différents matériaux sont utilisés pour convertir la lumière du soleil en électricité verte. Néanmoins, la plupart des cellules photovoltaïques actuelles sont composées de silicium, un des éléments les plus abondants sur Terre. Quelques modèles de nouvelle génération comportent des couches minces d’éléments rares tels que l’indium et le gallium. De nombreuses recherches sont actuellement en cours dans le monde, en vue de trouver d’autres technologies plus avantageuses en termes d’efficacité et de coût pour les panneaux solaires. Dans le projet développé par la société polonaise ML System, les scientifiques s’orientent vers un concept encore moins exploité. En effet, ils ont mis au point un verre à points quantiques translucide, capable de générer de l’électricité à partir du rayonnement solaire. Explications.

Le fonctionnement de ce vitrage à points quantiques

Ce verre photovoltaïque peut produire de l’énergie électrique à partir du soleil, tout en conservant sa translucidité. La nuit et par temps couvert, il peut continuer de fonctionner en présence d’un éclairage artificiel. Il présente également un coefficient d’isolation élevé, selon ses concepteurs. Cette technologie solaire révolutionnaire est constituée d’une couche de points quantiques, des semi-conducteurs nanométriques (invisibles à l’œil nu). Ces nanoparticules transfèrent les électrons entre elles, créant des mouvements qui produisent un courant électrique. Pour faire simple, la couche active quantique est capable d’absorber et de libérer des ondes électromagnétiques dans une gamme précise. Elle arrive ainsi à transformer les rayons ultraviolets et infrarouges en énergie électrique. Les chercheurs de ML System ont aussi affirmé que ce vitrage peut limiter l’effet de surchauffe. De plus, l’angle d’incidence de la lumière n’a aucun impact sur la performance du revêtement à base de points quantiques.

Les principaux avantages de ce verre à couche active quantique

Au-delà de sa capacité à générer de l’électricité, la technologie Quantum Glass renforce l’isolation thermique et énergétique d’un bâtiment. Elle est en mesure d’absorber presque à 100 % les rayons UVA, UVB et UVC nocifs pour la santé. Ce dispositif photovoltaïque a aussi le bénéfice de présenter une faible sensibilité à la chaleur. Il réduit la transmission de la chaleur à l’intérieur d’un logement. Ce qui permet de limiter l’utilisation du système de climatisation en été, et donc de faire des économies d’énergie. Les scientifiques ont également indiqué que ce verre à points quantiques résiste à la pollution urbaine, aux intempéries, à la buée et à la grêle. Il dispose par ailleurs de meilleures propriétés mécaniques. Son poids est réduit d’environ 70 % par rapport aux vitrages présents sur le marché. De plus, il est à noter que la transparence de ce verre photovoltaïque à revêtement de points quantiques peut être ajustée selon les besoins des clients.

Le Quantum Glass, une innovation récompensée au salon BAU 2023

La dernière édition du salon professionnel BAU s’est tenue à Munich, en Allemagne, du 17 au 22 avril 2023. C’est le plus important évènement mondial dédié à l’architecture et à la construction. À cette occasion, le prix de l’innovation a été attribué à la société polonaise ML System grâce à son verre photovoltaïque à couche active quantique. Cette distinction a été décernée par un jury composé d’ingénieurs et d’architectes de renommée mondiale. Selon cette entreprise, sa nouvelle technologie solaire translucide est le fruit d’une pensée visionnaire. Elle répond aux besoins réels du marché. Ce prix est un symbole de reconnaissance de plusieurs années de travail, de la recherche jusqu’à la réalisation de ce produit en passant par les phases de développement et d’expérimentation. Plus d’informations : Mlsystem.pl