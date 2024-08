Worksport Solis une bâche solaire solaire (onduleur + batterie) dédiée aux pick-ups

Worksport est une entreprise américaine spécialisée dans la fabrication de couvre-bennes / couvre-tonneaux pour 4×4. Alors que le monde se tourne de plus en plus vers les énergies renouvelables pour limiter les émissions de CO2, la société vient d’annoncer le lancement d’une solution qui pourrait rendre les pick-up plus écologiques. Proposée sous la forme d’un kit, celle-ci comprend un couvre-benne doté de panneaux solaires, une batterie et un onduleur. Avec ce produit innovant, Worksport veut donner aux amateurs d’activités en plein air, notamment de camping, la possibilité d’avoir une source d’alimentation électrique à leur disposition tout au long de leur périple. De plus, l’énergie produite peut être utilisée pour alimenter de petits appareils domestiques en cas de panne de courant.

Adapté au Ford F-150 Lightning

Dans sa version actuelle, le Solis cible plus particulièrement les propriétaires du pick-up électrique Ford F-150 Lightning. Le kit inclut, outre la couverture solaire, un onduleur et une batterie appelés respectivement Hub et Cor, mais aussi un câblage complet ainsi que des supports de montage. Concernant la surface photovoltaïque, elle s’étend entre 2,7 m² et 4,3 m², en fonction des versions. Les cellules solaires intégrées sont de type M10 et accusent une efficacité de 22 %. Arborant une conception souple, celles-ci promettent un rendement de 170 W/m², et ce, pour un poids situé entre 10 et 11 kg/m².

Une puissance de sortie de 3 kW

La batterie Cor, elle, possède une capacité de 1534 Wh. Il s’agit d’une unité de 2 kW dont la tension nominale est de 48 V. Son courant de décharge maximal est de 60 A. Le courant de charge maximal, lui, est de 20 A. On sait aussi que l’accumulateur a une plage de températures de décharge de -20 °C à 65 °C, contre 0 °C à 55 °C pour la charge. De son côté, l’onduleur Hub accuse une puissance de sortie maximale de 3 000 watts. Sa fréquence de sortie est de 60 Hz. Il dispose d’une protection contre les surcharges. Pour le rendre plus utile, Worksport l’a équipé de 4 sorties DC, de prises de charge USB et d’un connecteur de type allume-cigare.

Prix et disponibilité

Bref, bien qu'il s'agisse d'un kit solaire qui promet d'être pratique, le Solis est loin de pouvoir alimenter de gros appareils électriques. Son utilisation se limitera ainsi à la recharge et l'alimentation de petits dispositifs à faible consommation d'énergie tels que les smartphones, les ordinateurs portables et les lampes LED. Il n'est d'ailleurs pas en mesure de recharger un véhicule électrique. Du moins pour l'instant, car Worksport prévoit d'ajouter cette fonctionnalité plus tard. En ce qui concerne sa disponibilité, le nouveau produit devrait bientôt débarquer sur le marché nord-américain au prix de 3 499 dollars (~ 3200 €). On ne sait pas toutefois s'il arrivera un jour en Europe. Plus d'infos : worksport.com.