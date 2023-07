Un tiktoker partage une astuce pour réduire d’environ 25 % la consommation électrique de votre climatisation

L’achat d’un climatiseur représente souvent un investissement important. Il est donc normal que vous souhaitez qu’il fonctionne pendant autant d’années que possible et de la manière la plus efficace possible. Cela est d’autant plus compréhensible au vu de la hausse actuelle des coûts de l’énergie, sans parler des vagues de chaleur qui ont tendance à revenir chaque année. Le climatiseur est constitué de composants qui, malgré leur banalité, jouent des rôles aussi importants les uns que les autres. Pour préserver son efficacité, il est ainsi crucial de veiller au bon fonctionnement du thermostat. Ce dispositif constitue l’interface entre le système de climatisation de votre maison et vous. Il est programmable et assure la régulation automatique de la température. D’où l’importance de bien le régler. L’idéal est de le calibrer de façon à ce qu’il ne fasse pas trop froid dans la pièce climatisée.

Une astuce pour réduire la consommation d’environ un quart

Le tiktoker airconditionerexpertt propose une astuce pour bien calibrer son climatiseur dans l’une de ses vidéos. Cette technique permettrait d’ailleurs d’économiser de l’énergie. Selon ses explications, il convient d’abord de régler l’équipement à 27 °C et d’activer le mode Éco (s’il y en a). Ensuite, il faut laisser l’appareil fonctionner pendant environ cinq minutes, le temps que le gaz se charge avant d’ouvrir la trappe d’aération. L’expert montre dans sa vidéo que cette astuce lui permet d’économiser 100 W (300 W d’énergie consommée au lieu de 400 W normalement).

Entretenez votre climatiseur !

Par ailleurs, pour garantir la bonne marche de votre système de climatisation, évitez de placer le thermostat près d’une source chaude. Cela peut fausser l’information qu’il reçoit sur la température ambiante et engendrer ainsi un mauvais fonctionnement. L’entretien du climatiseur est une tâche qu’il ne faut pas non plus négliger. Les constructeurs recommandent généralement de le faire au moins deux fois par an. Pour ce faire, il faut procéder au nettoyage (si nécessaire au remplacement) des éléments internes de l’appareil tels que les filtres et les conduits d’aération. La saleté et la présence de débris peuvent effectivement entraver la circulation du flux d’air. Ce qui aurait pour effet de diminuer l’efficacité tout en augmentant la consommation énergétique.

Prêtez attention aux ouvertures de votre maison !

Outre ces précautions et gestes, pensez à garder fermés les conduits de ventilation des pièces que vous n’utilisez pas. Déployez aussi vos rideaux ou stores en cas de chaleur excessive à l’extérieur ou pour empêcher une exposition excessive à la lumière du soleil. Et si vous devez vous absenter toute la journée, il est préférable de tout fermer (fenêtres, volets, etc.) pour s’assurer que le climatiseur ne fasse pas d’efforts inutiles. N’hésitez pas non plus à recourir à une minuterie en cas de besoin pour programmer les heures de marche et d’arrêt. Après tout, soyez conscient qu’en plus d’être énergivores, les climatiseurs émettent des gaz néfastes pour la planète. Il vaut mieux donc ne pas trop en dépendre. Il existe d’autres solutions moins chères et plus écologiques pour rafraîchir sa maison…