Green Habitat, un constructeur de maisons containers s’installe à Sarrebourg

Si vous nous suivez, vous savez déjà ce que sont les maisons containers ! Réputées pour être écologiques et économiques, elles sont un nouveau mode de construction qui séduit de plus en plus. Il faut reconnaître que si l’idée de vivre dans une boîte métallique ne vous rebute pas, elles ont beaucoup d’avantages. En Corrèze, un entrepreneur en a fait sa spécialité, grandissant chaque année un peu plus en raison de la forte demande. Depuis quelques mois, c’est en Lorraine qu’une nouvelle entreprise est devenue franchisée de Green Habitat, offrant la possibilité aux habitants de découvrir une autre vie, dans une maison container. Découverte.

Green Habitat, c’est qui ?

Lors d’un voyage en Norvège n 2015, André Charrieras, le fondateur, fait une découverte qui va bouleverser sa vision de l’habitat. Il découvre que dans ce pays scandinave, les containers maritimes sont recyclés en maisons d’habitation. De retour en France, il décide de développer le concept dans sa région natale de Corrèze. L’année suivante, en 2016, marque la naissance de son projet après deux années intensives de travail, d’études et de tests visant à valider les premiers modèles de maisons. L’atelier est établi à Brive et les premières commandes affluent.

L’année 2017 fut synonyme de croissance pour Green Habitat, soutenue par une forte demande. Le site de production se modernise, la gamme de maisons s’étoffe et s’ouvre à de nouveaux marchés. Tout en respectant la norme RT 2012, l’entreprise se projette déjà vers la RE2020. En 2022, Green Habitat SAS étend son champ d’action aux cinq départements limitrophes de Corrèze. Début 2023, une vingtaine de départements sont déjà pris en charge par des Licenciés Green Habitat, comme c’est le cas à Sarrebourg en Lorraine.

Les maisons containers Green Habitat arrivent à Sarrebourg

À Sarrebourg, Mourad Laghouati est le représentant de la société Green Habitat et dirige également Allvision avec son frère. C’est un pionnier dans le domaine et il s’est impliqué dans ce projet depuis maintenant deux ans. Il a récemment recruté quatre chaudronniers, soudeurs et serruriers métalliers, les envoyant en formation pour se préparer à lancer Green Habitat Sarrebourg. Dès la rentrée, l’entreprise devrait compter une douzaine d’employés dédiés au projet. L’entrepôt dans lequel les containers seront transformés en habitation se trouve à Hesse.

Déjà, une quinzaine de particuliers en Lorraine et en Alsace ont exprimé leur intérêt pour ces résidences novatrices. Originaires de Chine en tant qu’habitation de fortune, elles sont désormais présentes dans le monde entier et représentent parmi les projets immobiliers les plus remarquables. « Ça plaît aux gens parce que c’est original, contemporain, écolo avec le recyclage de containers, entourés d’une ossature bois, avec un isolant en fibre de bois. C’est 20 à 30 % moins cher qu’une maison traditionnelle. L’exécution est rapide en quatre à six mois et il y a une durabilité des structures », explique Mourad Laghouati, dans une interview accordée au journal Le Républicain Lorrain.

Quel est le concept de Green Habitat ?

Green Habitat conçoit, fabrique et construit des maisons d’habitation à partir de containers maritimes recyclés. Tous les containers sont transformés en France et présentent plusieurs avantages. Sur le plan économique, les modules de containers comportent déjà un plancher, des murs ainsi qu’un toit et la matière première principale provient du recyclage. Cela se traduit par des économies significatives sur votre budget de construction, soit une réduction de 10 à 30 % par rapport à une construction traditionnelle de qualité équivalente.

Sur le plan écologique, les containers maritimes sont bien récupérés sur les ports français afin de leur offrir une seconde vie, évitant ainsi des déchets supplémentaires ou des entreposages polluants et disgracieux. En termes de rapidité, les délais de construction et d’installation sont généralement inférieurs à six mois à partir de l’obtention du permis de construire. Enfin, comme toutes les maisons containers, ce concept garantit une grande modularité et la possibilité d’ajouter des annexes, des étages, etc. En savoir plus ? Rendez-vous sur Greenhabitat.fr.

