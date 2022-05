Arcgency : WFH House, une maison durable composée de 3 containers maritimes

Le recyclage est l’un des enjeux majeurs de notre époque et ce n’est plus un secret pour personne ! En matière de construction d’habitation, recycler est également devenu primordial pour bon nombre de constructeurs. Le container d’expédition est devenu en quelques années LA matière première préférée de nombreux fabricants, qui privilégient le design durable, les matériaux écologiques et/ou recyclés. Le studio Arcgency, basé à Copenhague, et le cabinet Teknologisk Institut développent actuellement un projet appelé WFH House, qui consiste à utiliser des containers d’expédition pour créer de magnifiques maisons. Leurs créations sont, avant tout, conçues pour produire plus d’énergie qu’elles n’en consomment grâce à l’utilisation de matières bien spécifiques ! Présentation de deux des projets de l’entreprise danoise.

C’est quoi le concept WFH ?

C’est un système de construction modulaire breveté, basé sur un principe de conception, utilisant des modules de 40 pieds de haut (12 mètres) comme structure de bae; celle-ci peut s’adapter à différentes problématiques locales comme les intempéries, les risques sismiques, etc. Les containers peuvent également être installés à la ville comme à la campagne et permettre des maisons à plusieurs étages ou avec des configurations originales (pont par exemple). Dans ce concept danois, l’intérieur est toujours soigné, et blanc de préférence, avec des touches de couleurs déposées avec parcimonie. Nous pourrions dire que le style IKEA prédomine évidemment puisque le concept est danois !

Quels matériaux sont utilisés dans ce concept ?

Les maisons conçues par Arcgency sont toutes entourées de végétation luxuriante et utilisent des matériaux recyclés ou recyclables. Ainsi, les façades sont en bambou durable; un système de collecte des eaux de pluie est intégré à la construction et le toit est recouvert de panneaux solaires et d’un pavage perméable. L’objectif premier étant de pouvoir être installées hors réseau et de produire plus d’énergie qu’elles n’en n’ont besoin.

La Maison sur la Colline de Vallekilde

Dans ce village du Danemark, connu pour être un point névralgique de l’éducation des enfants en difficulté, Arcgency a conçu House on the Hill, la maison sur la colline, qui a été ajoutée à l’école du village. Cette nouvelle bâtisse peut servir de résidence aux éducateurs, accueillir des artistes en tournée ou encore les parents des enfants scolarisés dans ce centre. Vous remarquerez qu’elle s’intègre parfaitement dans le paysage. A l’intérieur, la maison est construite en bois et a été fabriquée par des charpentiers locaux. En plus de contribuer à un bon climat intérieur, la construction en bois élimine plus de CO2 de l’atmosphère qu’elle n’en ajoute lors de la fabrication. La maison se compose de deux volumes reliés par une serre qui, lorsqu’elle est utilisée en configuration « maison familiale », se transforme en pièce supplémentaire. Enfin, la maison est baignée de lumière grâce à ses nombreuses ouvertures, qui poussent les habitants à la créativité selon les constructeurs. Plus d’infos : arcgency.com